Nicaragua juzga a tres ex candidatos presidenciales

Tras más de 200 días encerrados en la prisión El Chipote en Managua, tres aspirantes a la Presidencia de Nicaragua en las elecciones del pasado 7 de noviembre han iniciado este martes un juicio exprés denunciados por la Fiscalía “por promover y dirigir los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado de 2018 y menoscabar la integridad nacional”.

El líder de la plataforma de la oposición Unidad Nacional Azul y Blanco y ex Secretario General del Ministerio de Defensa del Gobierno de Enrique Bolaños (2002-2006), Félix Madariaga, ha sido acusado de “haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer delitos de lavado de dinero” junto a Arturo Cruz, ex embajador en EE UU del Gobierno de Ortega (2007-2009), y Juan Sebastián Chamorro, sobrino político de la ex presidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y viceministro de Hacienda en el Gobierno de Bolaños.

Los tres líderes opositores fueron detenidos en junio en medio de una ola de detenciones a aspirantes presidenciales, activistas, periodistas, empresarios, campesinos y ciudadanos de a pie críticos con el autoritarismo del régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta. Otros cuatro miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco han comenzado este martes su juicio oral junto a estos tres aspirantes a la Presidencia que no pudieron presentarse a los comicios en los que Ortega se adjudicó su cuarto mandato consecutivo desde su regreso al poder en 2007, cuyos resultados fueron rechazados por la oposición, la UE y la mayoría de la comunidad internacional.

Sus familiares y abogados han denunciado que “serán condenados” al igual que ha ocurrido con los 19 opositores juzgados desde la reanudación hace dos semanas de los juicios contra “los presos políticos de la dictadura”. La esposa de Madariaga, Berta Valle, ha denunciado en el medio mexicano Heraldo Radio que su marido será “condenado a una pena entre 13 y 15 años” debido a que “el dictador” persigue a quiénes critican su autoritarismo: “Estos juicios son nulos, una farsa del régimen para justificar la detención arbitraria de los opositores”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado la ilegalidad de los juicios contra los opositores en Nicaragua, muchos de ellos celebrados en la prisión más temida de Nicaragua: “Dichas audiencias se están realizando en las instalaciones de El Chipote de manera privada y sin permitir el acceso a medios de comunicación independientes, lo cual sería contrario a la propia legislación nacional”.

El economista y presidente de la organización financiera Grupo Proamérica, Luis Rivas, y la activista por los derechos humanos, María Oviedo, han sido condenados este lunes por la justicia nicaragüense, controlada por el régimen de Ortega, en juicios a puerta cerrada en El Chipote. Los familiares de Rivas han detallado que la única sesión del juicio se prolongó aproximadamente siete horas: “Lo declaran culpable y piden 13 años. No le dieron ninguna oportunidad de expresión a su abogado. Leerán su sentencia el 22 de febrero”. El abogado de Oviedo, Eber

Acevedo, ha informado en Twitter que “la Fiscalía pide 8 años” tras ser “declarada culpable por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

La oposición ha reclamado el acceso a Nicaragua de la ONU, la CIDH y la Cruz Roja para esclarecer las circunstancias de la muerte este fin de semana de Hugo Torres tras ocho meses encarcelado en El Chipote. El “comandante uno” es considerado un héroe de la Revolución Sandinista por arriesgar su vida en el secuestro de altos funcionarios de la dictadura de Somoza (1937-1979) para liberar a Ortega de la cárcel en 1974.

Torres era uno de los 47 opositores encarcelados en la ola represiva entre junio y noviembre, 35 de ellos continúan presos en El Chipote. La oposición denuncia que “es el centro de torturas del régimen”. El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH ha constatado “torturas en los interrogatorios”, “malos tratos” en El Chipote y “graves afectaciones al debido proceso y al derecho a la defensa” de los más de 170 presos políticos nicaragüenses.

La represión del régimen Ortega-Murillo orquestada por los paramilitares sandinistas y las fuerzas de seguridad provocaron la muerte de al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Julio Jarquín, cronista deportivo nicaragüense, ha informado este lunes que ha abandonado Nicaragua por “razones de seguridad” tras sufrir asedios en su casa y hostigamientos de las juventudes sandinistas. Jarquín no ha detallado el destino de su exilio.

La Justicia de Ortega juzga este miércoles en el Juzgado Séptimo de Nicaragua a la activista de 22 años Samantha Jirón por “menoscabar la integridad nacional” en base a la Ley de Ciberdelitos. Los familiares de la presa política más joven de Nicaragua han asegurado “no esperar nada del show mediático” del régimen de Ortega: “Samantha se siente triste y desalentada. Cuando sea presentada ante sus verdugos, le dijimos que en ningún momento baje la cabeza”.