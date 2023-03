El escalofriante vídeo de un joven matando a sangre fría a un mendigo a plena luz del día en EE UU

Las terribles imágenes que muestran a un hombre matando a un sintecho en una calle de Saint Louis (Misuri, EE UU) se han hecho virales. El senador republicano de Misuri, Josh Hawley, retuiteó el video este martes y pidió la renuncia de Kim Gardner, la fiscala de Saint Louis, porque considera que no persigue con firmenza los delitos violentos, según The Associated Press.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes. El vídeo, de casi minuto y medio, empieza con tres personas en el encuadre, una de las cuales está sentada en un bordillo que separa la calzada de la acera. Finalmente, uno de los tres hombres se aleja. La persona que graba el vídeo le dice a otra persona que llame a la Policía porque un hombre que está de pie junto a otro tiene una pistola en la mano.

El individuo que sostiene el arma de fuego parece no prestar atención a lo que sucede a su alrededor. El autor de los disparos se situó tranquilamente junto a la víctima mientras cargaba la pistola. Momentos después, apuntó el arma a la cabeza del hombre sentado en la acera, e inmediatamente le disparó. “Ay Dios mío. Él simplemente lo mató”, se puede escuchar decir al testigo que graba la escena.

La policía de Sant Louis detuvo al hombre entrando a una biblioteca. Se trata de un joven, Deshawn Thomas, de 23 años. La víctima era David Saldana, un hombre de unos 40 años, según informan medios locales.

Una investigación preliminar, tal y como recoge Fox News, determinó que la víctima y un sospechoso se habían enzarzado en una pelea previa en una gasolinera Shell cercana justo antes del tiroteo.