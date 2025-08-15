Un muerto y varios heridos al descarrilar un tren en Dinamarca que chocó con maquinaria agrícola

Un tren que hacía la ruta Copenhage-Sønderborg ha golpeado maquinaria agrícola y ha acabado con dos coches descarrilados de la vía, lo que ha provocado un muerto y varios heridos. Los hechos han tenido lugar en la tarde de este viernes 15 de agosto. La policía danesa se ha limitado a informar del suceso contabilizando el fallecido y los heridos y que el accidente ferroviario ha tenido lugar cerca de Bjerndrup, un municipio de Fionia, la isla más grande del país.

Se desconocen las causas por las que un tren de alta velocidad danesa ha acabado impactando maquinaria agrícola. De los heridos, dos de ellos han requerido un traslado en helicóptero al hospital. Un tuit posterior de la agencia nacional de ferrocarriles del país aclaraba que el impacto se habría producido en un paso a nivel, por lo que es probable que un vehículo agrícola estuviera cruzando la vía en el peor momento posible.

La tragedia ha reavivado el debate sobre la seguridad ferroviaria en Dinamarca, un país reconocido por su eficiente infraestructura de transporte. A pesar de la reputación de sus sistemas de transporte, este accidente expone las vulnerabilidades existentes en los cruces ferroviarios y la necesidad de implementar medidas preventivas más rigurosas.

Medios locales han destacado la rapidez de la respuesta de los servicios de emergencia, quienes actuaron con profesionalidad ante la emergencia. Las redes sociales se han convertido en un espacio de expresión de dolor y solidaridad, con ciudadanos exigiendo una investigación exhaustiva y mejoras en la seguridad vial.