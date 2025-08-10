Polémica
Un hombre condenado por abuso infantil consigue tener un bebé por gestación subrogada por un vacío legal en EE UU
Brandon Riley-Mitchell, un exprofesor de instituto condenado por abusar de un estudiante en 2016, ha logrado ser padre mediante subrogación en Pensilvania
El caso ha generado indignación tras conocerse que el hombre, registrado como delincuente sexual por mantener relaciones inapropiadas con un alumno de 16 años y poseer pornografía infantil, utilizó una madre subrogada cercana a su círculo familiar. Una campaña de crowdfunding financió el proceso, mientras una petición en Change.org supera las 10.500 firmas pidiendo revisar la legislación.
Un vacío legal polémico
Aunque Pensilvania prohíbe a convictos por delitos sexuales adoptar o ser tutores, la gestación subrogada no está regulada en este aspecto. El fiscal del Condado de York, Tim Barker, ha alertado sobre este "peligroso vacío legal" que podría permitir a otros delincuentes acceder a la paternidad. Riley-Mitchell, que cumplió solo tres meses de cárcel en 2016, sigue actualmente en libertad condicional con restricciones de contacto con menores.
El video donde el convicto y su esposo celebran el nacimiento del bebé ha avivado el debate sobre los límites de los derechos reproductivos. Mientras su abogado defiende que "cumplió su condena y se ha rehabilitado", organizaciones de protección infantil exigen reformas urgentes. El caso expone la complejidad de equilibrar derechos individuales con protección a menores en un sistema legal fragmentado por jurisdicciones estatales.
