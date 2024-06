Un hombre mata a tiros a su hermano, hiere a su madre y se suicida tras cenar tranquilamente una pizza

Un hombre casado con tres hijos mató la noche del pasado sábado a su hermano de 27 años e hirió a su madre dentro de la vivienda familiar en el barrio de Queens en Nueva York antes de suicidarse, según informaron las autoridades.

Los dos hermanos y los padres pasaron una velada tranquila mientras cenaban una pizza. Después, pasadas las 22:30 horas, el agresor Karamjit Multani, de 33 años, entró en la habitación de Vipanpal y le asesinó a sangre fría tras dispararle en el torso antes de huir de la residencia en la calle 95 y la avenida 11 en South Richmond Hill, indicó la Policía.

El hermano mayor fue hallado más tarde a un kilómetro y medio distancia con con un tiro en la cabeza y una pistola al lado del cuerpo, según afirmaron fuentes policiales.

La madre, de 52 años, fue trasladada al hospital por una herida de bala en el estómago, pero tras los primeros informes su vida no corre peligro. El padre cuando comenzaron los disparos escapó de la vivienda y fue a avisar al vecino para que llamase a la Policía.

Cuando ese vecino entró en la casa de la familia Multani encontró a Vipanpal suplicando ayuda, según publica CBS News. "Me dijo: 'Por favor, no me dejes morir'", recuerda este testigo que después añade: "Murió en mis manos más tarde".

El padre no se explica qué pudo ocurrir. Además, señaló al citado medio que no sabían que tenía un arma. Dicen que tenía tres hijos pequeños y una situación económica estable. Tampoco había dado muestras de violencia previa con la familia.

Entre los conocidos también reina la incredulidad. "Era uno de los tipos más amables y geniales, siempre bromeaba", dijo Jaspreet Singh sobre Karamjit Multani. "¿Qué podría estar pasando por su mente para explotar así?" Una pregunta para la que por ahora no hay respuesta.

Cuando se le cuestionó si había algún problema entre sus hijos, el padre expresó lo siguiente: “No son grandes problemas. A veces, pequeños desacuerdos, no hay problemas”.