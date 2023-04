Los lapsus de Biden que alimentan las dudas sobre si está en forma para un segundo mandato

“Soy una máquina de pifias”, reconoció al principio de su mandato el presidente demócrata Joe Biden. Este martes ha confirmado su candidatura a la reelección con la que se venía especulando desde el pasado mes de enero, y con el anuncio se ha vuelto a debatir si el político de 80 años está con todas sus facultades mentales en forma para seguir liderando la primera economía del mundo en un entorno muy volátil.

En estos años de gobierno, el presidente ha cometido varios lapsus, olvidando nombres de personas importantes que estaban con él o confundiendo el cargo de la vicepresidenta de EE UU, Kamala Harris, a quien ha llamado presidenta en alguna ocasión. Una de las más embarazosas fue un insulto a un periodista de la televisión Fox News que le preguntó por la inflación al final de una rueda de prensa. El presidente, pensando que el micrófono estaba apagado y con todos los periodistas saliendo de la sala, murmuró para sus adentros: “No, es una gran ventaja. Más inflación. Qué estúpido hijo de puta”. Este micrófono abierto sorprendió a todos puesto que el presidente demócrata se había propuesto reestablecer las buenas relaciones con la prensa norteamericana después de las tensiones con la Administración Trump. Para tratar de arreglar el asunto, Biden llamó poco después al reportero de Fox News, Peter Doocy, quien dijo: “Me llamó a mi móvil y me contó: no ha sido nada personal, amigo. Y hablamos del tema, y de seguir adelante”.

Quienes conocen a Biden recuerdan que arrastra un tartamudeo desde la infancia que a veces le dificulta el discurso, y atribuyen a su carácter espontáneo y campechano algunos de los momentos más incómodos de su larga carrera política. Estas son las meteduras de pata más memorables de Biden de las últimas décadas:

1. Los indios del 7-Eleven

“En Delaware, el grupo de población que más está creciendo es el de los indios estadounidenses, que se mudan desde la India. No puedes ir a un 7-Eleven o a un Dunkin’ Donuts a no ser que tengas un ligero acento indio. No estoy de broma”, aseguró Biden a uno de sus simpatizantes en junio de 2006. El comentario indignó a muchos estadounidenses de origen indio, que le acusaron de racismo y de reforzar estereotipos; y Biden respondió que lo que pretendía era celebrar que los inmigrantes indios que llegaban a su estado ya no solo eran ricos, como los ingenieros o científicos, sino también otros de clase media.

2. El primer afrocamericano elocuente y limpio

“Tenemos al primer afroamericano que ha entrado en la cultura predominante y que es elocuente, brillante, limpio y bien parecido. Quiero decir, es algo como de cuento”, dijo Biden en enero de 2007 sobre el que pronto sería presidente estadounidense, Barack Obama. Tras ser acusado de racismo, Biden se disculpó, y aseguró que en lugar de “limpio” quiso decir “fresco” e insistió en que simplemente quería describir lo “emocionante” que era la candidatura de Obama.

3. “¡Levántate Chuck, que te vean!”

Durante un mitin en septiembre de 2008, Biden explicó que entre los asistentes estaba Chuck Graham, un senador estatal de Misuri, y, antes de ubicarle entre el público, dijo: “¡Levántate, Chuck, que te vean!”. Graham estaba en una silla de ruedas, algo que Biden comprobó con vergüenza. “Oh, que Dios te bendiga. ¿Qué estoy diciendo? Eso sí, compañero, estás haciendo que todos los demás se levanten”, añadió el entonces candidato a vicepresidente.

4. Un desliz con consecuencias históricas

No todos los deslices de Biden se quedaron en meras anécdotas: cuando era vicepresidente, su inesperada expresión de apoyo al matrimonio homosexual irritó inicialmente a la Casa Blanca, pero luego empujó a Obama a asumir la misma postura y dio alas a una campaña que repercutió en la legalización de ese tipo de uniones en 2015. “Miren, es el presidente quien dicta la política, pero yo estoy absolutamente cómodo con el hecho de que los hombres se casen con hombres, o las mujeres se casen con mujeres”, afirmó Biden durante una entrevista con NBC News en mayo de 2012.

5. ¿Vermont?

“Me encanta este lugar. ¿Cómo no le va a gustar a alguien Vermont, con lo bonito que es? Este es un pueblo precioso”, dijo Biden en agosto de 2019, en declaraciones a la prensa en Keene, un pueblo situado en Nuevo Hampshire, no en el vecino Vermont.

6. Niños pobres vs niños ricos

“Los niños pobres son tan brillantes y tienen tanto talento como los niños blancos”, señaló Biden durante un discurso ante la Coalición Asiática y Latina en Iowa, en agosto de 2019. Tras darse cuenta del error, el aspirante demócrata intentó corregirlo: “Niños ricos. Niños negros. Niños asiáticos”.

7. Si votan por Trump, “no son negros”

Las dos pifias de Biden que más han hicieron frotarse las manos a la campaña de Trump tienen que ver con los votantes negros, en su gran mayoría demócratas. En mayo de 2020, Biden dijo durante una entrevista: “Si tienen problemas decidiendo si me apoyan a mí o a Trump, entonces no son negros”. Y este mes, en declaraciones a las asociaciones nacionales de periodistas hispanos y negros, Biden declaró que “al contrario que la comunidad afroamericana, con excepciones notables, la comunidad latina es increíblemente diversa”, algo por lo que después se disculpó al asegurar que no considera a los negros un grupo “monolítico”.

8. "Cleptocracia, klep"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en abril de 2022 la entrega de un paquete de ayuda adicional de 33.000 millones de dólares para Ucrania. El mandatario de entonces 79 años proponía utilizar los cientos de millones de dólares incautados a oligarcas rusos para facilitar el apoyo a Kyiv. Biden intentó pronunciar la palabra “cleptocracia” durante el discurso, pero no consiguió hacerlo de una forma correcta.

“Vamos a apoderarnos de sus yates, sus casas de lujo y otras ganancias mal engendradas de la cleptoc-, sí, la cleptocracia y la klep, los tipos que son las cleptocracias de Putin”, dijo Biden a los periodistas con una risita autocrítica.

9."Jackie, ¿estás aquí? ¿Dónde está Jackie?"

En septiembre de 2022, el presidente estadounidense volvió a sufrir un lapsus durante una conferencia de la Casa Blanca sobre el hambre al preguntar si entre el público se encontraba Jackie Walorski, una congresista republicana fallecida en agosto. Fue una pregunta repetida.

“Jackie, ¿estás aquí? ¿Dónde está Jackie?. Iba a estar aquí”, dijo el mandatario demócrata, de 79 años.

La republicana, representante de Indiana, murió en un accidente de coche y había impulsado un proyecto de ley bipartidista para sacar adelante la conferencia de hoy, en la que se han prometido fondos por un valor de unos 8.000 millones de dólares para acabar con el hambre en Estados Unidos en 2030.

El digital NPR recordó entonces que el presidente y la primera dama, Jill Biden, emitieron en agosto un comunicado expresando sus condolencias, alabando la colaboración establecida con Walorski y subrayando que era una representante “única”.

10. Guerra de Irak (en vez de Ucrania: "Donde murió mi hijo"

Todavía se comentaba cómo hace pocos días preguntaba en un acto por una congresista que murió el pasado agosto, cuando sufrió un doble lapsus. Uno nada menos que con la guerra de Irak y otro con la muerte de su hijo.

Tuvo lugar mientras Biden daba un discurso en Hallandale Beach (Florida). Hablaba de la inflación y achacó su evolución a “la guerra de Irak”. Posteriormente se corrigió a sí mismo para cometer otro error. “Disculpen, la guerra en Ucrania. Pienso en Irak porque allí murió mi hijo… Porque murió”, recalcó. Lo cierto es que su hijo Beau Biden estuvo destinado en la guerra en Irak, pero murió de cáncer cerebral en EE UU en 2015. En ‘The New York Times’ recuerdan que Biden achaca el cáncer de su hijo a que estuvo expuesto a tóxicos en la guerra.