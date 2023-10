¿Puede ser Trump el próximo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos?

El que hasta ayer era el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, fue destituido tras una rebelión del ala más radical de su propio partido, en una votación histórica en Estados Unidos en la que solo había un precedente de moción de censura, en 1910 contra Joseph Cannon. Se trató de una disputa ajustada, con 216 votos a favor y 210 votos en contra, en la que el congresista californiano terminó destituido. Algo que deja el camino abierto a un posible sustituto, que podría ser el expresidente de EEUU, Donald Trump.

Son varios los republicanos que piden que sea Trump quien sustituya a McCarthy. El expresidente no solo no ha negado esa idea, sino que ha sido preguntado sobre esa idea y ha jugado con "la posibilidad de que sea posible". “Mucha gente me ha estado llamando por el altavoz. Todo lo que puedo decir es que haremos lo que sea mejor para el país y el Partido Republicano”, explicó este miércoles a los periodista en la sala del tribuna de Manhattan donde se lleva a cabo su juicio civil por fraude, añadiendo que "su prioridad es volver a ser el presidente de todos los estadounidenses".

No obstante, según New York Post, un asistente de la Cámara de Representantes asegura que el líder republicano está "especialmente interesado en el puesto". En sí, que un ex presidente presida la Cámara de Representantes sería un hecho sin precedentes. Aunque existen reglas que restringen el desempeño del cargo a aquellos con acusaciones de delitos graves, y Trump tiene hasta noventa y un cargos pendientes en su contra que abarcan cuatro acusaciones, con posibles sanciones que le podrían sumar hasta cuatrocientos años en prisión.

“La idea es que podríamos traer a alguien de afuera, porque el Congreso ha estado roto durante tantos años, tantas décadas”, dijo el representante Troy Nehls (republicano por Texas) al programa “Rita Cosby Show” de la radio WABC. "Tal vez un nuevo liderazgo con una nueva visión sería bueno para la Cámara de Representantes". "Si hubiera republicanos que pensaran que él no es la persona adecuada, me gustaría que me dijeran por qué no es la persona adecuada", añadió Nehls.