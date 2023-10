La Cámara de Representantes de EEUU debate una moción de censura a McCarthy con el apoyo de once republicanos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha iniciado este martes el debate de moción de censura al presidente de la Cámara, el republicano Kevin McCarthy, después de que once miembros de su partido hayan votado en contra de archivar la votación, también propuesta por un miembro del ala dura del Partido Republicano. La Cámara estadounidense ha rechazado con 208 votos a favor y 218 en contra archivar la votación. Entre los votos que han facilitado que se lleve a debate la moción de censura se encuentran los de 207 demócratas y once republicanos, representantes del núcleo más conservador del partido y contrarios a McCarthy. La propuesta ha sido llevada a la mesa por iniciativa del representante republicano por Florida Matt Gaetz, quien acusa a McCarthy de actuar de manera encubierta al servicio del Partido Demócrata por facilitar una resolución para aplazar 45 días la parálisis presupuestaria, recoge CNN. Durante el debate en la Cámara, Gaetz ha reprochado a McCarthy lo que, en su opinión, es un liderazgo errático. "El caos es el presidente McCarthy. El caos es alguien en quien no podemos confiar", ha manifestado el representante por Florida desde su escaño. Así, algunos miembros del Partido Republicano tienen ahora en su mano el destino de McCarthy, pues la moción de censura deberá contar no solo con el apoyo de los demócratas, sino con el visto bueno de algunos díscolos republicanos en una votación histórica que no tiene precedentes en los últimos cien años. La situación es tal que hasta el expresidente Donald Trump ha salido al paso para criticar a sus compañeros de partido y les ha reprochado que están "siempre peleándose entre sí". "¿Por qué no pelean contra los demócratas de izquierda radical que están destruyendo nuestro país?", ha señalado Trump en sus redes sociales.