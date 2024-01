"Trump es un síntoma de la degeneración de gran parte del electorado en EE UU"

- Trump se impuso en New Hampshire , ¿puede darse la carrera por la nominación republicana por concluida?

- Para Trump sin duda la carrera ha terminado y por eso considera que ahora todo el mundo debería apoyarle. Haley, sin embargo, sostiene que hay 48 estados y 5 territorios que aún no han votado. Los candidatos presidenciales suelen abandonar cuando ya no pueden recaudar suficiente dinero para seguir adelante. Mientras los donantes de Nikki Haley sigan con ella, puede continuar.

- Haley se ha convertido en la última aspirante a la nominación republicana frente a Trump. ¿Qué puede ofrecer a los votantes republicanos y cómo pude convencerlos si no lo ha hecho en Iowa o New Hampshire?

- Como Trump ya ha sido presidente, los votantes ya tienen una buena idea de cómo actuaría si volviera a serlo. Para los votantes a los que les gustó su presidencia, esto es una ventaja. Muchos de los partidarios de Trump lo prefieren a Haley porque sus puntos de vista sobre la seguridad nacional están más alineados con la política tradicional del Partido Republicano, ejemplificada por los presidentes Dwight Eisenhower (1953-61), Ronald Reagan (1981-89) y George H.W. Bush (2001-09). Es decir, creen en un fuerte apoyo estadounidense a nuestros aliados en el mundo. Por el contrario, Trump se inclina por cortar la ayuda a Ucrania y permitir así que Vladimir Putin conserve el territorio que ha conquistado. Trump y sus partidarios parecen creer que la agresiva dictadura rusa no supone ningún peligro para los intereses estadounidenses. Al igual que Obama y a diferencia de Haley, Trump atrae a millones de apasionados seguidores que adoran su personalidad y estilo. En mi opinión, tanto Trump como Obama son síntomas de la degeneración de gran parte del electorado estadounidense. Mucha gente parece querer ahora un hombre fuerte demagógico, en la tradición del argentino Juan Perón. Los votantes que se sienten carismáticamente atraídos por Trump admiran sus pretensiones de mantener estrechas relaciones personales con los dictadores de Rusia, China y Corea del Norte. En cambio, los votantes de Nikki Haley, como la mayoría de los republicanos tradicionales, consideran repugnantes los elogios de Trump a los dirigentes autoritarios antiamericanos.

- ¿Hasta qué punto el calendario judicial del expresidente puede afectarle a su carrera por la nominación presidencial ahora que parece haber barrido a sus rivales?, ¿Y qué puede ocurrir con la demanda de inmunidad?

- Solo si el panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia falla a su favor de concederle la inmunidad. Pero si repasamos la base de los argumentos orales ante esos tres jueces del pasado 9 de enero, parece muy poco probable una decisión que otorgue a Trump inmunidad total frente a un proceso penal. En general, Trump está tratando de retrasar los casos en su contra todo lo posible, para que si tiene suerte se pospongan hasta después de las elecciones. Los fiscales, algunos de los cuales son demócratas muy partidistas, quieren ir a juicio rápidamente.

- ¿Cómo ha influido la salida de Ron DeSantis en el voto de New Hampshire?

- DeSantis tenía poco apoyo en este estado por lo que su salida no ha impactado en los resultados. Podría marcar la diferencia en otros estados donde DeSantis era más fuerte, pero no en New Hampshire. De todos los candidatos en 2023-24, DeSantis tenía el mayor atractivo para los electores partidarios de Trump, por lo que es probable que muchos de los votantes huérfanos de DeSantis vuelvan a Trump en las próximas primarias.