Análisis Brexit: “Un acuerdo que genera certidumbre”

Por Federico Steinberg

Investigador del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

¿Cómo será acogido el acuerdo en Westminster? ¿Pesarán más los intereses partidistas?

Lo más probable es que el Parlamento no lo apruebe. Los números que necesita Boris Johnson no están ahí. Los unionistas norirlandeses ya han dicho que no lo van a apoyar. Por lo que necesitaría que muchos diputados del Partido Laborista lo respaldaran, y eso es complicado: hay gente que quiere quitarse de encima el Brexit y evitar una salida sin acuerdo, y aprobar este acuerdo lo resolvería. Pero el hecho de que este acuerdo fuese aprobado sería una victoria enorme para Boris Johnson, y es dificil que los laboristas vayan a ponerle en bandeja las próximas elecciones, porque Johnson arrasaría. Lo que hemos visto es que durante dos años y medio, la política interna y los intereses partidistas han estado definiendo hacia dónde iba la política de Estado. No veo por qué ahora mismo va a cambiar. Aunque existe una ventana de oportunidad.

Si Westminster no aprobase el acuerdo, ¿cuál sería la agenda?

Se abriría un escenario incierto. Entraría en vigor la idea de que el Brexit sin acuerdo no se puede producir, por lo que habría que pedir una prórroga. Aunque Boris Johnson dijo en repetidas ocasiones que no quería pedir una prórroga, podría acceder con el acuerdo en la mano, para pedir elecciones y tratar de renovar el Parlamento, e intentar pasarlo por otro Parlamento distinto. En el caso de que decidiese no hacerlo, el Parlamento forzaría su dimisión con una moción de censura y pediría la prórroga. En cualquier caso, lo que está claro es que la salida sin acuerdo está más lejos.

¿En qué se diferencia el acuerdo de Boris Johnson del de Theresa May?

Este acuerdo se parece mucho al que negoció Theresa May. De hecho, se parece más al que Michael Barnier le ofreció a May en un principio y que luego ella modificó en algunas cosas que hacían que Reino Unido quedase enganchado dentro de la salvaguarda irlandesa y no tuviera autonomía para hacer acuerdos comerciales con terceros. Desde el punto de vista regulatorio, ahora Irlanda es la única que está atada a la Unión Europea. Mucho más que esto no iban a poder conseguir. Este nuevo acuerdo implicaría implantar controles en el mar, entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido, pero no es una frontera.

¿Desde Europa podremos ver algún tipo de discrepancia con este acuerdo?

Yo creo que el Consejo Europeo lo va a aceptar sin mayor problema. Porque lo que quieren es evitar la salida sin acuerdo. Dentro de la unión hay países que preferirían que Reino Unido no se fuera, o que ya puestos que se vayan. Pero lo importante es que todo se haga de forma ordenada. Y este acuerdo lo permite. Además, se va a llevar a cabo en un periodo transitorio de dos años, que da tiempo para renegociar la relaciones futuras, genera muchísima más certidumbre sobre el futuro y elimina esta situación de impás que vivimos desde hace unos años, lo que afecta a la inversión, (...)

¿Es posible que veamos en el futuro cercano un referéndum de independencia?

Sí, es posible. Aunque primero debería aprobarse en Westminster. Precisamente este el el gran riesgo del Brexit, que Reino Unido se rompa. Al final Reino Unido está compuesto por cuatro Estados independientes, y en el caso de Escocia, se posicionaron a favor de la permanencia. Otra cosa es que sea autorizada en el 20 o en el 21.