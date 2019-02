Antonio Ledezma: “La libertad ha llegado a Venezuela”

Dentro de un autobús, aparcado en la misma puerta de la prisión militar de Ramo Verde en el estado de Miranda, y fuera de la jurisdicción territorial de la magistrada que lo juzgaba. Así se inició el proceso contra Leopoldo López el día 18 de febrero de 2014, y así fue la primera audiencia del líder de Voluntad Popular. Hoy se cumplen 5 años desde aquellos hechos, de la “justicia injusta” que rige el país. Leopoldo López padre, su madre, Antonieta Mendoza, y quien fue alcalde de Caracas y ex preso político, Antonio Ledezma se reunieron en Casa de América para recordar el cautiverio de Leopoldo y la lucha incansable que lleva a cuestas Venezuela desde entonces.

“Hoy no solo debemos conmemorar el encarcelamiento de mi hijo”, afirmaba Leopoldo padre, como siempre emocionado al pensar en su hijo, al que lleva cuatro años y medio sin poder ver. “También hace cinco años de las más de 300 personas apresadas injustamente, por no hablar de las cantidades ingentes de asesinados por el régimen, y de los millones de familias que dejaron su tierra porque ya no encontraban en ella ni esperanza ni futuro”, enfatizaba el exiliado junto a su mujer en la capital española.

Durante el acto, estas tres figuras tan cercanas a uno de los máximos defensores de la democracia venezolana que aun se encuentra en arresto domiciliario, fueron relatando uno por uno cómo vivieron aquel fatídico día en el que Leopoldo se entregó a la Guardia Nacional. “Le dije: piensa en tus hijos, en Miranda, en Leopoldo Santiago, en tu esposa, Lilian...”, narraba Antonieta Mendoza. “Él me respondió: ‘’El exilio nunca fue una opción, si mi encarcelamiento sirve para despertar este país, habrá sido un logro””. Ninguno de los presentes en la sala podría imaginar que ese acto tomaría después tanta trascendencia.