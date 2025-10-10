¿Un arco del triunfo en Washington? Así podría ser el nuevo megaproyecto de Donald Trump

Donald Trump parece dispuesto a dejar huella en su segundo y último mandato. El pasado jueves el presidente estadounidense acogió en la Casa Blanca a su homólogo finlandés Alexander Stubb. Un encuentro a raíz de que anunciaron la construcción conjunta de once barcos rompehielos, y que adquirió especial repercusión, ya que Trump llegó a sugerir que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa.

Más allá de sus polémicas palabras, hubo otro elemento en el Despacho Oval que ha captado la atención de muchos curiosos en las últimas horas. En unas imágenes filtradas del encuentro se puede ver sobre uno de los escritorios la maqueta de un edificio similar al Arco del Triunfo de París, que Napoleón Bonaparte mandó construir para honrar a las víctimas del ejército francés. La nueva estructura estaría compuesta por un gran arco sobre el que destaca un ángel dorado y dos águilas blancas a cada lado.

Un arco del triunfo para Washington

Como se puede ver en la fotografía tomada por AFP, el arco podría situarse en una rotonda próxima al Cementerio de Arlington, frente al Memorial de Lincoln, y estarían separados por un puente bajo el que discurre el río Potomac. Por el momento ni Donald Trump ni representantes de la Casa Blanca se han pronunciado al respecto, aunque como apunta 'The Telegraph', hace unas semanas se pudo ver una imagen similar a la maqueta publicada en la página de Facebook 'Donald Trump for President' -que cuenta con más de seis millones de seguidores- y en la que se encontraba vinculado a las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de EE UU que tendrá lugar en 2026.

Detrás del diseño podría encontrarse Nicolas Leo Charbonneau, de la firma Harrinson Design, quien el 2 de septiembre compartió en su perfil de Instagram un boceto, donde se puede leer: "Un estudio más detallado de lo que podría ser el arco America250", de nuevo en referencia al aniversario de EE UU. De confirmarse, no sería el primer gran proyecto que Donald Trump lleva a cabo en su segundo mandato. Desde su vuelta al poder en enero de este año, el líder republicano anunció la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, con capacidad para 900 personas, y con un coste de 200 millones de dólares.

De igual manera, redecoró el Despacho Oval, pavimentó el Jardín de Rosas de la Casa Blanca e inauguró el que ha sido bautizado como 'Paseo de la Fama Presidencial'. Este último, ubicado en el Ala Oeste, incluye la imagen de todos los presidentes que ha tenido el país, a excepción de su antes adversario, Joe Biden, cuyo retrato fue sustituido por la imagen de un bolígrafo automático reproduciendo su firma.