Chega, el Vox portugués entra en el parlamento con un diputado

André Ventura es el nombre del único diputado que ha conseguido el partido de ultraderecha portugués Chega después de las elecciones de este domingo. No es la primera vez que una formación así se presentaba en unas elecciones, pero sí la primera ocasión en conseguir representación parlamentaria. Chega ya concurrió a las europeas de este año pero no obtuvo diputados.

Chega, que significa Basta en portugués, ha logrado un 1,3% de los votos. Nació como una escisión del centro derecha para buscar el apoyo de todos aquellos que no se sienten representados por el PSD, el partido conservador. "Chega es un partido democrático. No hay razón para alarmas ni ataques inusitados. Chega no viene a minar la democracia", ha avisado Ventura en referencia a los que piensan que su formación podría subvertir el orden demócratico.

El partido de centro derecha portugués, el PSD, ha caído significativamente en las elecciones y ha registrado su peor resultado desde 1983. Así pues, la llegada de un nuevo partido al Parlamento situado a la derecha ha supuesto una pérdida de apoyo al PSD. Algo similar ocurrió en España al irrumpir Vox en el Congreso, cuando el PP sufrió un retroceso.

Chega es un partido nacionalista y liberal. Su líder Ventura es contrario al aborto pero asegura que nunca condenaría a una mujer por abortar. También se opone al matrimonio homosexual si bien está a favor de que se reconozcan las uniones homosexuales. Es un partido populista y xenófobo, pero no tienes raíces en el salazarismo y tampoco es religioso.

André Ventura fue candidato en 2017 a la alcaldía en la localidad de Loures, cerca de Lisboa. Durante la campaña electoral ese año generó una polémica cuando hizo unas declaraciones en las que afirmaba que los gitanos "no trabajan. Después enfatizó su mensaje en varias entrevistas al decir que "viven casi exclusivamente de subsidios estatales" y "piensan que están por encima del estado de derecho".

Ventura se distanció del PSD, así que, sabiendo que había un terreno abonado para un partido más escorado a la derecha, creó esa formación poniendo el acento en la denuncia de la corrupción y el abuso de poder.

El fundador de Brega es licenciado en Derecho y tiene un doctorado en derecho público por el University College Cork, Irlanda. Habla de forma fluida inglés, árabe, francés, español y hebreo y ha colaborado como comentarista político y deportivo en televisión.