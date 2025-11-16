Así será la base militar que Estados Unidos planea construir en la frontera entre Gaza e Israel

Estados Unidos ha sido el artífice de que se llegara a una ansiada tregua en Israel, tras el conflicto iniciado por Hamás con los atentados del 7 de Octubre. En su plan de paz, se planea la posibilidad de que se reconozca un Estado de Palestina por EEUU. Pero además, la Administración Trump podría tener entre manos otro objetivo: la creación de una poderosa base militar en la frontera entre Gaza e Israel.

La idea estadounidense es que la nueva instalación sea construida cerca de ambos territorios, con el objetivo de mantener la tregua. Incluirá miles de soldados, para además, da la posibilidad a Estados Unidos de fortalecer su presencia en el Mediterráneo Oriental y en definitiva, en Oriente Medio.

Actualmente, en Gaza se encuentran desplegados alrededor de doscientos militares estadounidenses, los cuales operan desde el Centro de Coordinación Cívico-Militar en distintas zonas.

Un proyecto a gran escala de las que medios israelíes se han hecho eco. Shomrim (Guardias) y el sitio web YNET, perteneciente al diario Yediot Ajronot (Últimas Noticias) afirman que la base estará destinada al uso de fuerzas multinacionales (entre los que podrían formar parte países como Egipto, Turquía o Azerbaiyán) y alojará varios batallones de soldados bajo el mando de Washington, algo que ayudará a mantener el alto el fuego y que no vuelva a haber una ruptura de la tregua por ninguno de los dos bandos.

Facilitará, asimismo, el cumplimiento de los veinte puntos que figuran en el plan de paz que Estados Unidos plantó el pasado 29 de septiembre para poner fin al conflicto entre Israel y Gaza. Entre ellos, el desarme de Hamás, un gobierno gazatí bajo supervisión de un "Consejo de Paz" o la promesa israelí de que no ocupará ni anexará Gaza a su territorio, entre otros.

El presupuesto estimado para la construcción podría rondar los 450 millones de euros (unos 500 millones de dólares), y habrá una capacidad logística y operativa de gran escala encabezada por las fuerzas norteamericanas.

Una base militar de Estados Unidos en la frontera entre Israel y Gaza: ¿realidad u objetivo imposible?

Eso sí, EEUU podría verse con problemas. Por ejemplo, Israel ha mantenido un fuerte control sobre las fuerzas internacionales desde la Guerra de los Seis Días (1967), u otras consecuencias y disputas internas a las que tendría que hacer frente la Administración Trump por la creación y establecimiento de una base estadounidense fuera de su territorio continental, y especialmente, en fronteras israelíes.

Hasta la fecha, la Casa Blanca niega la existencia de una decisión formal acerca de esta posibilidad, ya que lo ve como "una idea de futuro, no un plan oficial". Por su parte, medios israelíes insisten en que la creación de una base de Estados Unidos en Israel es "bastante probable".

No obstante, The Jersulam Post reconoce que las FDI lo considera "una idea que llevaría tiempo negociar y llevar a cabo".