Así son los documentos que envió Venezuela

En el despacho de abogados que lleva el caso de Enzo son optimistas respecto a que finalmente no se produzca la extradición del joven a pesar de que el régimen de Maduro le acuse de un delito común e intente borrar cualquier tipo de persecución política de los hechos, lo que suele favorecer las extradiciones internacionales.

Y es que según Oliver abogados, que realiza esta defensa pro bono, la documentación matriz emitida por Venezuela es de tan pésima calidad que no es que esté mal formulada, es que directamente es ilegible. «Aquí nadie ha hecho sus deberes», explica el abogado Ismael Oliver, quien enumera los errores que ha dejado este caso al descubierto. «La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional tramita comisiones judiciales rogatorias a un país que no reconoce. Además, recibe documentos de un país cuyo fiscal general (Tarek William Saab) y su presidente del Tribunal Supremo (Maikel Moreno) sanciona con la detención en España y el embargo preventivo de todos sus bienes y resulta que no lee lo que le mandan. El Consejo de Ministros autoriza la vía judicial de un documento que no sabe lo que dice. Al Juzgado de Instrucción le llega un documento que no lee y cumple los requisitos de la ley de extradición pasiva y cita a Enzo, a quien trasladan desde Soto del Real, y no sabemos de qué. Entretanto, Enzo pasa los días en la cárcel y nos cuesta a los españoles 60 euros al día su injusto encarcelamiento».

El de 6 de septiembre, el Juzgado central de instrucción Nº1 de Madrid da la razón a Enzo y a su equipo de defensa, pues el juez acuerda que: «Con respecto a la documentación extradicional remitida por las autoridades judiciales de Venezuela, dado que efectivamente parte de su contenido resulta ilegible, requiérase a las autoridades reclamantes para que en el plazo de treinta días remita de nuevo a este Juzgado dicha documentación, de manera que ésta resulte legible».

Se ha vencido el plazo y las autoridades venezolanas no han enviado la nueva documentación. «Sin embargo, el juez de instrucción no ha puesto a Enzo en libertad, lo que no es lógico ante un caso como éste, en el que no ha llegado la documentación de extradición».