Familias de rehenes israelís bloquean varias carreteras del país antes de acampar junto a Gaza como protesta

Varios familiares de los rehenes israelíes que continúan secuestrados en la Franja de Gaza acamparán a partir de este lunes junto a Gaza para "escalar" su lucha por un acuerdo de alto el fuego que permita liberar a sus seres queridos, según han explicado este domingo en un comunicado.

"Estamos obligados a escalar nuestra lucha y hacer todo lo posible para traer de vuelta a nuestros seres queridos. Los estamos perdiendo, y si no los traemos de vuelta ahora, los perderemos para siempre", dice el mensaje del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados el 7 de octubre de 2023.

El comunicado añade que la acampada se ubicará en "el punto más cercano" a los rehenes, junto a la frontera con la Franja, donde los familiares de los secuestrados dormirán. No especifican cuántos días durará la protesta ni el lugar exacto del campamento.

Este anuncio se ha producido el mismo día en el que el Foro de Familias ha convocado una jornada de huelga general que ha sido secundada por algunos sindicatos y por varios cientos de negocios, aunque todavía no está claro el seguimiento que tendrá en todo el país.

Fue el domingo pasado cuando familiares de los rehenes de Hamás anunciaron su decisión de realizar esta huelga: "El próximo domingo vamos a parar el país y osdiremos: 'Basta, parad la guerra, devolved a los rehenes'. Está en nuestras manos". Confirmaban así que al Gobierno israelí se le había abierto un frente dentro de casa tras el anuncio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que va a emprender la conquista total de Gaza a pesar de que aún quedan rehenes en manos de Hamás. Dicha decisión ha desatado una contestación interna sin precedentes liderada por las familias de los secuestrados y secundada de forma entusiasta por la oposición.

Esta mañana, grupos de manifestantes han bloqueado algunas de las principales carreteras del país y varios miles de agentes de policía se han desplegado para tratar de restaurar el tráfico, según ha informado la Policía israelí.

Los manifestantes exigen un acuerdo de alto el fuego completo en Gaza que ponga fin a la guerra y sirva para liberar a todos los rehenes israelíes que siguen en el enclave: 20 con vida y otros 30 fallecidos.