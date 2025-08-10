El "frente interno" se levanta contra Netanyahu y convoca una huelga general

"El próximo domingo vamos a parar el país y os diremos: 'Basta, parad la guerra, devolved a los rehenes'. Está en nuestras manos". La amenaza, que lleva implícita la convocatoria de una huelga general, la ha lanzado un grupo de familiares de secuestrados de Hamás que este domingo ha confirmado que al Gobierno israelí se le ha abierto un peligroso frente dentro de casa.

El anuncio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que va a emprender la conquista total de Gaza a pesar de que aún quedan rehenes en manos de Hamás ha desatado una contestación interna sin precedentes liderada por las familias de los secuestrados y secundada de forma entusiasta por la oposición.

Este domingo, un grupo de familias de los rehenes que siguen secuestrados en Gaza hizo el llamamiento oficial a una huelga general en Israel el próximo domingo para protestar contra la ofensiva israelí y para demandar que la prioridad sea el rescate de los rehenes.

Según recoge el diario Haaretz, familiares de los rehenes hicieron un llamamiento a los líderes de grandes empresas y otras organizaciones centrales para la economía israelí a participar en la huelga. Vicky Cohen, madre de un rehén, dijo que la decisión del gabinete israelí de ocupar Gaza “envía un mensaje claro y directo” de que el gobierno “está renunciando a los rehenes”.

La huelga está programada para comenzar a las 7:00 a.m., y se espera la participación inicial de empresas privadas, organizaciones, comités de trabajadores y ciudadanos individuales, aunque las familias también han llamado a actores más grandes a unirse al esfuerzo.

Anat Angrest, madre del rehén Matan, instó durante una conferencia de prensa: “Queridos ciudadanos, por favor no guarden silencio. El silencio mata. Pido a los líderes empresariales: ustedes tienen el poder. Su silencio mata a nuestros hijos”.

Vicky Cohen, madre del rehén Nimrod Cohen, declaró que “las palabras del Jefe del Estado Mayor a los ministros son claras. Su petición de eliminar el objetivo de traer de vuelta a los secuestrados del objetivo de ocupar Gaza envía un mensaje claro y distinto: el gobierno israelí está renunciando a mi Nimrod y a todos los rehenes. Esta no es una lucha personal para nosotros, las familias de los rehenes. Esta es una lucha por todos los ciudadanos de Israel”.

Eyal Eshel, padre de Roni Eshel, una observadora asesinada por Hamas en el puesto militar de Nahal Oz el 7 de octubre de 2023, afirmó que “expandir la guerra a lo profundo de Gaza no es una estrategia: es una apuesta cruel con la vida de nuestros soldados y de los rehenes. En lugar de sacrificar más vidas, exigimos el regreso de los rehenes mediante un acuerdo, el establecimiento de una comisión estatal de investigación sobre el desastre del 7 de octubre, y comenzar a reconstruir el Estado de Israel, antes de que sea demasiado tarde”.

El líder de la oposición, Yair Lapid, y otros miembros de la oposición apoyaron el llamado de las familias a la huelga. Lapid dijo que el cierre de la economía era “justificado y apropiado”, mientras que el líder del partido Demócratas, Yair Golan, escribió en X que su partido se unía a la huelga, informa Haaretz.

Golan hizo un llamado a “todos los ciudadanos de Israel, a todos los que valoran la vida y la responsabilidad mutua, a hacer huelga con nosotros y salir a las calles, a luchar y a interrumpir”.