Israel asegura que se ha desmontado parte de una red de Hamás que iba a atentar en Europa

Israel afirmó este miércoles que operaciones realizadas por servicios de seguridad en Austria y Alemania, en coordinación con el Mosad, permitieron desarticular parte de una presunta red de Hamás que buscaba preparar atentados en Europa. "Tras una larga investigación dirigida por el Mosad -el servicio de inteligencia exterior de Israel-, y gracias a la cooperación con los servicios europeos de inteligencia y seguridad, se desarticularon infraestructuras terroristas construidas por Hamás con el objetivo de perpetrar ataques contra objetivos israelíes y judíos", afirma un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Según la nota, una de las principales actuaciones tuvo lugar en Viena el pasado septiembre, cuando el Servicio de Seguridad e Inteligencia de Austria (DSN) confiscó un depósito de armas que incluía pistolas y artefactos explosivos.

La investigación vinculó el arsenal a Muhamad Naim, hijo del dirigente del buró político del movimiento islamista, Basem Naim.

En Alemania, las fuerzas de seguridad detuvieron en noviembre a Burhan al Jatib, al que Israel describe como un "operativo destacado" dentro de la estructura investigada.

Según el mensaje de la oficina del primer ministro, el sospechoso había estado previamente en Turquía, donde habría completado tareas operativas antes de su arresto en territorio alemán.

Israel sostiene que ambas operaciones forman parte de una investigación más amplia en Europa para identificar y desmantelar redes presuntamente vinculadas a Hamás, en el marco de un esfuerzo conjunto entre organismos europeos e israelíes para prevenir posibles atentados.

El anuncio coincide con el que realizó este lunes el Gobierno alemán, que informó del próximo levantamiento de las restricciones a las exportaciones de armamento que impuso a Israel en agosto pasado, al considerar que se cumple el alto el fuego en la Franja de Gaza.

Según aseguró este miércoles el Gobierno de Gaza, dependiente del grupo islamista Hamás, Israel ha violado más de 393 veces el alto el fuego desde que entró en vigor y ha matado a más de 300 gazatíes, además de detener "arbitrariamente" a 35 palestinos durante incursiones y redadas.