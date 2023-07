Biden viaja a Helsinki para dar la bienvenida a los nuevos miembros de la OTAN

La gira del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por Europa finaliza hoy en Finlandia tras haber pasado por Reino Unido y Lituania. Biden arrancó la semana en Londres, donde mantuvo un encuentro con el rey Carlos III y con el primer ministro británico, Rishi Sunak. Esa misma tarde aterrizó en Vilna, donde se ha celebrado el martes y el miércoles la cumbre de la OTAN.

Joe Biden quiso dejar su impronta en la capital lituana. Tras culminar la reunión aliada celebrada en Lituania, el mandatario dio un discurso muy simbólico en la Universidad de Vilna. A apenas 200 km de territorio ruso, Biden lanzó un mensaje al presidente de Rusia, Vladimir Putin. "Se se equivoca. Sigue dudando de nuestra capacidad de resistencia. Sigue apostando a que la convicción y la unidad entre EE UU y nuestros aliados se romperá", aseveró.

"No vacilaremos", insistió el presidente demócrata, fuertemente aplaudido por los lituanos que asentían con Biden cuando aseguró que Putin no entiende "que la libertad es algo que no se le puede arrebatar a un pueblo".

Tras su discuro en la capital lituana, Biden partió hacia Finlandia, la última escala de este viaje. El presidente aterrizó a última hora del miércoles en el aeropuerto de Helsinki. Según explicó Amanda Sloat, directora senior para Europa del Consejo de Seguridad Nacional de EE UU, en Finlandia el presidente estadounidense "mantendrá una reunión bilateral con el ,mandatario finlandés, Sauli Niinistö, y, a continuación, participará en una cumbre nórdico-estadounidense junto a los líderes de estos países.

"Se trata de una reunión con un formato que Estados Unidos ya ha realizado en dos ocasiones, la última en 2016, cuando el presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca a los líderes de los cinco países nórdicos", indicó Sloat en una rueda de prensa anterior.

Tras el levantamiento del veto a Suecia por parte de Turquía, los países nórdicos celebran la nueva situación de seguridad con el ingreso de Estocolmo en la OTAN. Suecia será el miembro 32º de la Alianza. Cabe recordar que Finlandia logró la adhesión en mayo de este mismo año, mientras que Dinamarca, Islandia y Noruega, son miembros fundadores de la OTAN desde 1949.

En las reuniones con los jefes de Estado y de Gobierno nórdicos, el presidente Biden "impulsará nuestra estrecha cooperación en toda la región nórdica en torno a objetivos compartidos de seguridad regional, incluido el debate sobre la crisis climática y el avance de la innovación tecnológica en beneficio de todos los ciudadanos", añadió Sloat.

Antes de subir a bordo del Air Force One para volar desde Lituania a Finlandia, el mandatario estadounidense fue preguntado sobre si finalmente entregará ATACMS a Kyiv, tal y como le demandó el presidente Volodimir Zelenski. Biden aseguró que contemplaba la posibilidad de autorizar el envío. Aunque "ellos ya tienen ahora el equivalente de los (misiles tácticos) Atacms. Lo que más necesitamos son proyectiles de artillería, y escasean. Estamos trabajando en eso", confirmó.

La agenda de Biden en Helsinki

Según los medios locales, el presidente Niinistö dará la bienvenida a Biden en el Palacio Presidencial de Helsinki a las 13:00 (hora local). Después, el mandatario finlandés organizará una ruenión con el resto de primeros ministros nórdicos en el mismo palacio. Sobre las 17:30, Biden y Niinistö darán una rueda de prensa conjunta. Al finalizar, Biden partirá al aeropuerto para volver a Estados Unidos.