Biden: Putin no entiende "que la libertad es algo que no se le puede arrebatar a un pueblo"

El presidente de EE UU, Joe Biden, salió del pabellón de congresos donde se celebra la cumbre de la OTAN para acudir a la Universidad de Vilna y dar un discurso de tintes históricos. En la facultad aguardaban centenares de personas, que tras pasar un férreo control de seguridad, lograban entrar al recinto decorado con banderas de EE UU y Lituania.

El mandatario estadounidense arrancó su discurso precisamente honrando la memoria de Lituania y su lucha por la libertad. "Le habéis mostrado al mundo que el poder de las personas que se unen no se puede erradicar", manifestó Biden, que recordó a los lituanos que se levantaron el 13 de enero de 1991 contra los soviéticos y a los 14 lituanos que fallecieron y los centenares que resultaron heridos. "El mundo entero vio que décadas de represión de ninguna manera habían empañado el espíritu de libertad en este país".

Haciendo un simil respecto a la situación actual en Ucrania, invadida por Rusia desde febrero de 2022, Biden indicó que "Putin se equivoca. Sigue dudando de nuestra capacidad de resistencia. Sigue apostando a que la convicción y la unidad entre EE UU y nuestros aliados se romperá".

"No vacilaremos", aseveró Biden, tras lo que fue fuertemente aplaudido. Y es que al igual que a los lituanos entonces, Putin no entiende "que la libertad es algo que no se le puede arrebatar a un pueblo". El mandatario ruso creyó que "puede convertir a Ucrania en un paria. No puede entender que esa es la tierra de los ucranianos, es su país y es su futuro".

US President Biden delivers remarks at Vilnius University during NATO summit in Vilnius FILIP SINGER EFE

Para el presidente demócrata nos encontramos en "un punto de inflexión, un punto de inflexión en la historia, en el que las decisiones que tomemos delimitarán la dirección de nuestro mundo en las próximas décadas" e hizo un llamamiento a las democracias del mundo.

Biden hizo una valoración sobre la cumbre de la OTAN que concluyó este miércoles en Vilna. El presidente de EE UU la tachó como "histórica" por el levantamiento del veto turco y la decisión de abrir sus puertas a Suecia".

“Estoy orgulloso de llamar a Lituania un amigo, socio y aliado”, enfatizó Biden sobre el país oganizador. Lituania entró en la Alianza Atlántica en 2004 y era la primera vez que organizaba una cumbre de la OTAN.

"Estamos unidos por valores democráticos y un juramento sagrado: un ataque a uno es un ataque a todos. Porque cada miembro de la OTAN sabe que la voluntad de nuestro pueblo y nuestra unidad no pueden ser reprimidas”, añadió Biden.

"La OTAN está más fuerte, más vibrante y más unida que nunca", señaló el mandatario estadounidense desde la Universidad de Vilna.