Bielorrusia afirma que tiene armas nucleares: "No es broma. Nadie se ha enterado, pero las tenemos"

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha confirmado este martes que su país posee armas nucleares y se ha burlado de aquellos que ponen en duda que pueda disponer de este armamento.

"He desplegado aquí ojivas nucleares. Varias decenas de ojivas. Muchos dicen que es una broma y que nadie ha desplegado nada. Sí, lo hemos hecho. Y el hecho de que ellos [los opositores] digan que es una broma significa que no se han dado cuenta. No se han dado cuenta de cómo las trajimos aquí", dijo a la agencia de noticias BelTA durante su visita a la ciudad de Borisov, según recoge la agencia rusa TASS.

Lukashenko, el principal aliado regional del presidente ruso, Vladimir Putin, está bajo vigilancia por parte de Occidente ante el temor de que pueda desplegar un armamento que comprometa la seguridad de sus vecinos.

Al comentar los planes de desplegar en Bielorrusia el sistema de misiles rusos no nucleares Oreshnik, Lukashenko señaló que el uso de este tipo de armas de alta potencia conlleva una gran responsabilidad.

"Desde Hiroshima y Nagasaki, nadie ha pulsado el botón nuclear. Ni siquiera las principales potencias, y mucho menos Bielorrusia", afirmó, añadiendo que ha advertido a sus "enemigos, 'amigos' y rivales" sobre la inadmisibilidad de violar lafrontera estatal de Bielorrusia.

El fantasma de Hiroshima ha sido esgrimido en muchas ocasiones por el Kremlin para frenar las tentaciones de Occidente de endurecer su ofensiva militar en Ucrania.

Según informes anteriores, Moscú anunció sus planes de desplegar sus armas nucleares tácticas en Bielorrusia a petición de este último país, de manera similar a lo que Estados Unidos venía haciendo desde hace tiempo en el territorio de sus aliados, según la agencia TASS.

Moscú proporcionó a Minsk sistemas de misiles tácticos Iskander capaces de transportar armas nucleares y ayudó a Minsk a reequipar sus aviones para que transportaran armas especializadas. También se informó de que la mayoría de las ojivas ya estaban en Bielorrusia y, a finales de abril de 2024, Lukashenko dijo que Rusia había desplegado varias docenas de ojivas nucleares.