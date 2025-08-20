Bielorrusia e Irán estrechan sus lazos militares

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró este miércoles que está dispuesto a cooperar militarmente con Irán, durante un encuentro en Minsk con su colega iraní, Masud Pezeshkian, quien llegó a la capital bielorrusa la noche del martes procedente de Armenia. Ambos líderes forman parte del pequeño grupo de gobernantes que apoyan al líder del régimen ruso, Vladimir Putin.

"Estamos dispuestos a discutir cualquier asunto. No hay temas secretos para nosotros. Desde el abastecimiento de alimentos a su país hasta la cooperación técnico-militar", dijo Lukashenko al comienzo de la reunión, según informa la agencia oficial BELTA. Añadió que "aquí no hay secretos. Nosotros no hacemos amigos contra nadie, todo lo hacemos en beneficio de nuestros pueblos".

Pezeshkian, por su parte, subrayó que Irán y Bielorrusia comparten posturas en el plano internacional, algo que debe plasmarse en el ámbito económico, turístico y cultural. "Y también, como usted ha dicho, en el desarrollo de la cooperación técnico-militar", precisó, recordando que ambos países ansían seguir siendo independientes y que el desarrollo de la cooperación bilateral puede contribuir a "neutralizar las sanciones ilegales" impuestas por Occidente.

Pezeshkian tachó de "destructiva" la política que practican Estados Unidos y sus aliados en todo el mundo, "lo que es inaceptable para nosotros". "Ya son más de 40 años que ellos adoptan sanciones contra nuestro país, hace poco comenzaron a imponérselas a ustedes", señaló. Bielorrusia, país limítrofe con la OTAN y principal aliado de Rusia en la guerra en Ucrania, también ha sido sancionado.

Ambos países han apoyado a Rusia en su agresión contra Ucrania. La invasión a gran escala lanzada en febrero de 2022 por las tropas rusas incluyó el despliegue y avance sobre Ucrania desde Bielorrusia. Además, Lukashenko autorizó el despliegue de armas nucleares rusas en territorio bielorruso. Irán, en tanto, suministra armas al régimen de Moscú, entre ellos los drones Shahed utilizados para atacar a la población civil.