"Bienvenidos al infierno": el vídeo viral de un soldado ruso advirtiendo a posibles reclutas de no ir a la guerra "por dinero"

Un soldado ruso admitió recientemente en un vídeo que se hizo viral la cruda realidad que se vive al luchar para las fuerzas de Vladimir Putin en su invasión a gran escala de Ucrania.

Putin no ha anunciado una movilización total para reponerse de las grandes pérdidas en Ucrania, pero los posibles reclutas se sienten atraídos por los anuncios que prometen un salario inicial de 160.000 rublos (uno 1.600 euros) al mes. Esto es más de tres veces más que el promedio nacional y existen otros beneficios, entre ellos pagos únicos.

Sin embargo, el militar anónimo aconsejó a sus compatriotas, especialmente aquellos sin experiencia militar previa, que no lucharan sólo por dinero en efectivo en el vídeo compartido en X, anteriormente Twitter , por la cuenta proucraniana War Translated.

Si bien tenía experiencia en combate, el soldado se encontró con reclutas novatos que se alistaron "por dinero", que ganaron debidamente, sólo para ser asesinados pronto . Uno de ellos era un joven de 19 años que no tenía idea de cómo sostener, cargar o desmontar un rifle de asalto.

"Vas a ganar dinero", señaló el militar. "¿Pensaste que sería fácil? ¡Joder, no! Sólo quiero explicarle a la gente lo que está pasando aquí", señaló, a la vez que describió que no fue como la Segunda Guerra Mundial "donde simplemente se iba a matar alemanes". Más bien, fue una "guerra moderna" en la que había que esquivar municiones de racimo, drones y bombardeos.

"Para aquellos que busquen ser héroes... les puedo decir que han venido al lugar equivocado", recalcó el militar. "Tu heroísmo desaparecerá una vez que entres en combate por primera vez y veas tu primer cadáver. Tú también puedes terminar entre estos cadáveres", puntualizó.

"Da muchísimo miedo. Es más que miedo: es horror", subrayó, agregando que, en el campo de batalla, los reclutas también tendrán que luchar contra sus miedos a no desertar o ser capturados.

"El heroísmo y el patriotismo sólo están en el comienzo", explicó el soldado. "Bienvenidos al infierno a los queridos hermanos que vienen por dinero. Antes de tomar una decisión mal concebida como la mía, deberían pensar 100 veces si vale la pena", señaló.

"O estás harto de la vida o eres un completo tonto. El patriotismo desaparece rápidamente cuando te das cuenta de que quieres vivir", afirmó el militar.

"Buena suerte a quien quiera sentir el ardor de adrenalina, aquí hay mucha. Pero les sugiero que no vengan, no vale la pena", concluyó, calificándolo de "muy mala idea", especialmente para los que no tengan experiencia.