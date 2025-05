Bruselas celebra la victoria del candidato pro-europeísta en Rumanía

Las instituciones europeas no disimulan su alivio después de que en Rumanía, el candidato de ultraderecha haya perdido la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. No han sido unos comicios ordinarios, ya que el país dirimía no solo su rumbo político nacional sino también su aquiescencia a al proyecto de integración europeo y un posible viraje hacía Moscú. Esto explica el entusiasmo en la capital comunitario y el tono caluroso de las felicitaciones.

“Mi más sincera enhorabuena a Nicusor Dan por su victoria de esta noche. El pueblo rumano ha acudido masivamente a las unas. Han elegido la promesa de una Rumanía abierta y próspera en una Europa fuerte”, ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von de Leyen a través de la red social X para después mostrarse dispuesta a trabajar con Dan.

El presidente del Consejo Europea, Antonio Costa, también ha interpretado la victoria de Dan, antiguo alcalde de Bucarest, como “una señal clara de la adhesión de los rumanos al proyecto europeo”. Para la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola el liderazgo de Dan augura que “Rumanía irá viento en popa y seguirán dando forma a nuestra Europa”.

La posibilidad de que el candidato ultraderechista George Simion ocupase el puesto de presidente resultaba una pesadilla para Bruselas. En Rumanía, este cargo tiene un papel semi ejecutivo que le da sobre todo, gran relevancia en las cuestiones relacionadas con la política internacional. Ostenta el mando de las fuerzas armadas y representa a su país en las cumbres europeas. Además, también preside el Consejo de Seguridad donde se decide el apoyo militar. En plenas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, Bruselas temía un giro prorruso. Esto hubiese alineado a Bucarest con la Hungría de Viktor Orban y la Eslovaquia de Robert Fico y hubiese complicado aún más las negociaciones sobre el auxilio al país invadido por Vladimir Putin.

Una victoria incontestable

La victoria de Dan ha sido incontestable, lo que aporta tranquilidad a Bruselas. Al ganar más de 30 puntos porcentuales desde la primera vuelta, se convierte en el primer candidato a la presidencia de un Estado democrático que se recupera de una desventaja de más de 20 puntos desde el portugués Mário Soares en 1986. El hecho de que Dan sea un candidato independiente, que no pertenece a ninguno de los partidos tradicionales ha posibilitado que su contrincante no haya capitalizado en solitario el descontento de los rumanos con la clase política rumana, acusada de clientelismo y corrupción.

En los anteriores comicios, los buenos resultados de Simion se debieron en parte al voto a favor de la diáspora rumana. En esta ocasión, la victoria de Dan ha venido originada por la alta participación, que ha llegado hasta el el 64,7 %. Esto significa un aumento del 16,2 % con respecto a la primera vuelta del 4 de mayo (y una alza del 68,9 % en el extranjero) y del 10 % con respecto a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2019.

Rumanía es un socio clave para el apoyo a la guerra en Ucrania, ya que su territorio es una plataforma esencial para sacar mercancías y productos agrícolas a otros mercados. Además, el país alberga un escudo antimisiles den Deveselu y, por lo tanto, resulta de vital importancia para la OTAN.

Por eso, estas elecciones no solo han sido muy seguidas en Bruselas sino también en Kiev. “Para Ucrania -como vecino y amigo- es importante tener a Rumanía como socio fiable. Y estamos seguros de que así será. Trabajando juntos podemos fortalecer tanto a nuestros países como a Europea”, ha asegurado del presidente Volodmir Zelenski vía redes sociales.

“Queridos rumanos, pueden contar con Ucrania como buen vecino y socio. Podemos superar cualquier reto si estamos unidos y fuertes”, ha añadido el jefe de Estado de Ucrania para quien es importante seguir desarrollando la colaboración estratégica ente los dos Estados “por el bien de su estabilidad, seguridad y prosperidad”