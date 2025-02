Bruselas registra un tercer tiroteo en menos de 24 horas: una persona ha resultado herida

Bruselas ha registrado un tercer tiroteo en menos de 24 horas. Los hechos han tenido lugar cerca de la estación de metro de Clémenceau, donde tuvieron lugar los otros accidentes. Al menos una persona ha resultado herida. Las autoridades no han precisado si los tres tiroteos se encuentran vinculados, aunque sospechan que los dos últimos podrían estar vinculados a disputas territoriales entre bandas de narcotraficantes.

Ha sido el fiscal de la capital belga, Julien Moinil, quien ha declarado a la radio 'RTBF' que el tiroteo tuvo lugar en torno a las 03:00 horas de la madrugada, y el presunto autor de los hechos habría utilizado un arma corta. Moni ha asegurado: "Lamentablemente en un período de 24 horas tuvimos tres tiroteos. Dos en Anderlecht y uno en Saint-Josse-ten-Noode (...) Esto es inaceptable", agregando que un equipo ya está investigando los hechos.

Fue el miércoles cuando dos hombres armados con fusiles de asalto dispararon varios tiros frente a la estación Clémenceau, y se dieron a la fuga. "Se trataría de disparos de intimidación, se lanzaron al aire y no hacia la gente. Nadie resultó herido y los hechos no se inscriben en un contexto terrorista", indicó un portavoz de la policía al diario "La Libre Belgique". Los sospechosos aún no han sido capturados