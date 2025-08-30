Celebraba que había vencido el cáncer… y una ex Miss Reino Unido borracha lo agredió sexualmente en pleno restaurante

Un incidente perturbador ha sacudido la opinión pública británica, revelando profundas contradicciones en el sistema judicial respecto al tratamiento de agresiones sexuales. Lo que comenzó como una noche de celebración por la recuperación de Steven Kennedy tras vencer el cáncer, terminó en una pesadilla legal que ha puesto en tela de juicio los estándares de equidad en la justicia penal.

La agresora fue Samantha Williamson, una ex modelo de 44 años que representó a Gran Bretaña en el certamen de Miss Europa. En estado de embriaguez avanzada, Williamson se abalanzó sobre Kennedy en un restaurante de Christchurch, Dorset, le hizo comentarios sexuales inapropiados, y al ser rechazada, reaccionó con violencia: derribó copas, provocó un altercado, lo escupió y lo arañó hasta causarle sangrado.

Lo más sorprendente fue la reacción inicial de las autoridades. En lugar de arrestarla, la policía la escoltó a su domicilio. Más tarde, fue acusada únicamente de agresión sexual, no de agresión física, lo que generó aún más controversia.

El tribunal de Poole dictó una sentencia que ha sido duramente criticada: una orden comunitaria de seis meses y una compensación de 1,000 euros para Kennedy. El propio afectado expresó su frustración, afirmando que si los roles de género hubieran estado invertidos, el castigo habría sido mucho más severo “No importa si eres hombre o mujer. El dolor, la humillación y el trauma son los mismos”, declaró.

La historia personal de Williamson también ha salido a la luz: de ser una figura pública admirada, pasó a enfrentar problemas de salud mental y adicción al alcohol.