El CEO de UnitedHealthcare es asesinado a tiros a las puertas de su hotel en Nueva York

Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare, recibió un disparo mortal en la puerta de un hotel del centro de Manhattan el miércoles por la mañana, según una persona informada de la investigación. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar sobre la investigación.

La policía no dio a conocer el nombre de la víctima, pero dijo que un hombre de 50 años fue disparado alrededor de las 6:45 a.m. fuera de un Hilton antes de que el tirador huyera. Fue trasladado a un hospital cercano, pero no pudo ser salvado.

UnitedHealthcare, la rama de seguros del gigante de la atención sanitaria UnitedHealth Group Inc, tenía previsto celebrar su reunión anual con inversores el miércoles por la mañana en Nueva York, según un comunicado de prensa de la empresa. El hotel se encuentra a poca distancia de lugares turísticos como el Museo de Arte Moderno y el Rockefeller Center.

El miércoles por la mañana se anunció a los asistentes que la conferencia terminaba antes de tiempo. Thompson ha ocupado el cargo de consejero delegado durante más de tres años y llevaba en la empresa desde 2004.

UnitedHealthcare es el mayor proveedor de planes Medicare Advantage del país y también gestiona coberturas de seguros médicos para empresas y programas Medicaid financiados con fondos estatales y federales.