Chihad Erginay: "Europa debería sintonizar con la ofensiva turca por la presión de los refugiados sirios"

l embajador de Turquía en España explica con tono tranquilo la ofensiva turca en el noreste de Siria. Los motivos de esta incursión son dos: el primero, «las amenazas a la seguridad turca que suponen tres organizaciones terroristas que han florecido en la frontera sur: el Daesh, las PYD y las YPG». «Son organizaciones muy peligrosas», remarca el embajador y recuerda que Turquía luchó junto a la coalición internacional en contra del Daesh o Estado Islámico. «Hemos sufrido mucho por estas organizaciones terroristas. Entran a través de túneles, se infiltran en nuestro territorio y cometen ataques. Y la OTAN nos asiste, pero la amenaza continua». En segundo lugar, está la crisis de refugiados, que supone una enorme carga para Turquía y supone una gran presión para la economía, la seguridad, la sociedad turca. «Hemos acogido a 3,6 millones de sirios, pero en total tenemos 4 millones de refugiados y necesitábamos hacer algo, pues la comunidad internacional no nos asiste al nivel que nos gustaría y no están compartiendo la carga que ha asumido Turquía. De ahí que querramos establecer una zona segura». Erginay añade que esta es la tercera operación en Siria (tras el éxito de «Rama de Olivo» y «Escudo del Eúfrates»). «Una vez que limpiemos la zona de terroristas, un millón de sirios volverán a sus hogares, entre ellos 300.000 kurdos sirios, pues esta operación no es contra los kurdos, es contra los terroristas y tampoco queremos cambiar la demografía», insiste el embajador turco.

El Gobierno español dejará de exportar armas que se usen en la incursión. ¿Qué piensa de este embargo?

Lo que menciona es que no se darán las licencias para armas que se usen en la operación en Siria, y en la actualidad no tenemos ese tipo de relación con España. En cualquier caso, la industria de Defensa turca es fuerte y producimos nuestros propios productos. Por supuesto que esta es una decisión de un país y no la comentamos. Pero creemos que todos los países de la UE deberían comprender las dificultades de Turquía, simpatizar con ellas, mostrar empatía sobre nuestras preocupaciones en materia de seguridad (que se dice en el comunicado español, y lo agradecemos), así como entender la presión de los refugiados.

España también ha advertido que la incursión turca está teniendo consecuencias humanitarias desastrosas... ¿Está de acuerdo?

Nadie puede asegurar que en la actualidad hay estabilidad en Siria, no la hay. Mucha gente no lo ve ni vive con esta presión. Es Turquía la que vive con esta amenaza a su seguridad a diario, con la presión de los refugiados... No hacemos esto para causar una nueva crisis humanitaria, al contrario, estableceremos una zona de seguridad en la que la gente volverá a la normalidad. Es muy erróneo asegurar que a Turquía no le importa la gente de ese área y la cuestión humanitaria. Si ese fuera el caso no estaríamos acogiendo a 3,6 millones de sirios. Nos importan y les otorgamos educación y sanidad. También se incorporan al mercado laboral turco.

Sí, pero en una guerra, ¿cómo distinguen entre supuestos terroristas y civiles?

Los registros turcos son muy buenos. En las dos primeras operaciones no hubo muertes de civiles. En esta también estamos siendo muy cautelosos, junto a nuestros socios sirios, para que no haya bajas civiles. De momento solo ha habido 12 y son turcos, que han sido atacados por los terroristas.

Europa está preocupada por que la ofensiva en Ankara da oxígeno al Daesh. ¿Qué va a pasar con estos combatientes que estaban encarcelados?

Estos terroristas del Daesh están siendo retenidos por otras organizaciones terroristas como YPD o YPG. ¿Por qué están siendo liberados? Esto es lo que pasa cuando confías a una organización terrorista que vigile a otra. Es un error y llevamos tiempo denunciándolo. Por lo que ahora Turquía luchará contra estas organizaciones terroristas y mantendrá estas cárceles y campamentos a salvo. Nos haremos responsables de los terroristas del Daesh. De sus mujeres e hijos. Cuando termine esta operación, hablaremos con los países de origen y para su repatriación, como ya hemos hecho.