China expulsó a nueve jefes militares en una purga masiva dentro del gobierno y el Ejército

Las autoridades del régimen chino anunciaron la expulsión de nueve altos mandos militares del Partido Comunista de China (PCCh) y del Ejército Popular de Liberación (EPL) por “graves violaciones disciplinarias” y presuntos delitos de corrupción.

El Ministerio de Defensa detalló que las sanciones fueron aprobadas por el Comité Central del PCCh y la Comisión Militar Central (CMC), lo que permitió iniciar investigaciones formales. Entre los implicados figura el general He Weidong, ex vicepresidente de la CMC y miembro del Politburó, cuya desaparición de la escena pública en marzo había despertado sospechas internacionales.

También fue sancionado el almirante Miao Hua, ex director del Departamento de Trabajo Político de la CMC, destituido en junio y visto por última vez en octubre de 2024. A ellos se suman He Hongjun, Wang Xiubin, Lin Xiangyang, Qin Shutang, Yuan Huazhi, Wang Houbin y Wang Chunning, todos ex altos cargos militares en distintas ramas del Ejército.

Según el comunicado oficial, los expulsados son sospechosos de delitos que involucran “una suma extremadamente grande de dinero”, considerados “de naturaleza grave” y con “consecuencias altamente perjudiciales” para la estructura militar del país.

La purga se enmarca en una campaña disciplinaria más amplia impulsada por el presidente Xi Jinping desde 2023, que ha incluido la destitución de ministros de Defensa y figuras clave de la Fuerza de Cohetes, rama estratégica para el programa nuclear chino.

En julio, el máximo órgano militar emitió nuevas directrices para reforzar la lealtad política y la integridad de sus miembros, en un contexto de creciente vigilancia interna sobre las Fuerzas Armadas.