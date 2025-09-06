Un coche se estrella contra la terraza de una pizzería en Francia y deja un muerto y varios heridos

Un automóvil ha embestido de manera violenta a varios peatones en la localidad de Pirou, ubicada en el departamento de La Manche, en Francia, provocando un resultado fatal y múltiples lesionados, según ha informado las autoridades locales. Los servicios de emergencia han acudido inmediatamente al lugar de los hechos para atender a las víctimas, iniciando las primeras labores de rescate y asistencia médica con rapidez y profesionalismo.

Según las fuentes periodísticas, particularmente Ouest-France, el vehículo ha impactado directamente contra la terraza de una pizzería, generando un escenario de caos y destrucción. La prefectura ha confirmado un balance total de seis víctimas: cuatro peatones y los dos ocupantes del automóvil involucrado en el siniestro.

La investigación continúa

Los equipos de emergencia han desplegado todos sus protocolos de actuación, trasladando o atendiendo a los heridos en el mismo lugar del accidente. La autoridad administrativa mantiene un margen de cautela al no especificar el estado clínico individual ni el destino hospitalario de cada afectado.

La investigación se encuentra en sus etapas iniciales, sin que hasta el momento se hayan establecido las causas precisas del accidente. Las autoridades no han atribuido responsabilidades ni determinado si se ha tratado de un evento fortuito, un fallo mecánico o un hecho premeditado. Los medios locales continúan recopilando testimonios y esperan futuras actualizaciones oficiales. Mientras tanto, la prefectura mantiene un hermetismo cauteloso, anunciando la posibilidad de próximas comunicaciones que arrojen luz sobre los acontecimientos.

La comunidad de Pirou permanece a la expectativa, aguardando información oficial que esclarezca las circunstancias de este trágico suceso que ha conmocionado a la población local.