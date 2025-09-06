Trump pide 15 dólares a cada uno de sus simpatizantes por un extraño motivo: "Quiero ir al cielo"

Donald Trump ha lanzado una estrategia de recaudación de fondos que mezcla política, fe y narrativa personal en una fórmula inédita. A través de correos electrónicos con asuntos como “Quiero ir al cielo”, solicita a sus simpatizantes una contribución de 15 dólares en lo que denomina un “IMPULSO DE RECAUDACIÓN”. Pero más allá del dinero, el mensaje apunta a algo más profundo: una misión espiritual.

La campaña transforma sus desafíos políticos y judiciales en pruebas divinas. Episodios como el intento de asesinato en Butler son presentados como señales de que su vida tiene un propósito superior. “Dios me salvó para hacer a América grande nuevamente”, afirma en uno de los mensajes, reforzando la idea de que cada obstáculo forma parte de un plan celestial.

Trump no es ajeno al uso del lenguaje religioso. Su vínculo con la derecha cristiana ha sido una constante, y ahora lo lleva al extremo al convertir la donación económica en un acto casi sacramental. La contribución se presenta como una forma de participar en una cruzada, donde el votante no solo apoya una candidatura, sino que se une a una causa divina.

La dimensión espiritual de esta estrategia se apoya en una narrativa cuidadosamente construida. Desde imágenes de pastores imponiéndole las manos hasta la comercialización de biblias con su nombre, Trump ha cultivado una imagen de líder elegido. Los correos actuales representan la evolución más sofisticada de esa táctica, donde cada mensaje refuerza la idea de que su lucha política es también una batalla celestial.

La movilización que busca no es solo financiera, sino emocional. La campaña pretende generar una sensación de propósito entre sus seguidores más devotos, transformando cada donación en un acto de fe política.