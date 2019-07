Condenado a muerte el ex alcalde de Teherán que asesinó a su mujer

La televisión estatal iraní ha informado hoy de que se ha condenado al ex alcalde de Teherán a la pena de muerte por haber matado a su segunda mujer. Según recoge la agencia AP en la capital iraní, el portavoz judicial Gholamhossein Esmaili anunció que el ex alcalde y ex vicepresidente de Irán, Mohamed Ali Najafi, había sido sentenciado por disparar mortalmente a su esposa, Mitra Ostad.

► El ex alcalde de Teherán condenado a muerte por asesinar a su mujer a LA RAZÓN: “Sin el Gobierno de Asad no se logrará una salida al conflicto»

“La corte ha establecido que fue un asesinato premeditado y ha estipulado una sentencia de ejecución”, indicó Esmaili de acuerdo con Mizan, una agencia de noticias afiliada al aparato judicial iraní. Con todo, la defensa de Ali Najafi puede apelar durante los próximos 20 días. Y según su abogado, Hamid Goudarzi, apelará el fallo de la sentencia a la Corte Suprema.

Najafi, de 67 años, también fue sentenciado a dos años de cárcel por posesión ilegal de una pistola. La violencia por arma de fuego es algo muy inusual en Irán, especialmente entre la élite económica y política.

La Policía detuvo a Ali Najafi en mayo, después de que él mismo acudiera a las autoridades y confesara el crimen. En ese momento, las autoridades iraníes indicaron que Najafi y Ostad, estaban teniendo “problemas domésticos”. Mitra Ostad fue hallada muerta en su domicilio al noroeste de Teherán, el 28 de mayo.

La agencia EFE informó de que el superintendente del Tribunal de Crímenes de Teherán, Mohamad Shahriari, dijo entonces que la mujer falleció a causa de varios disparos, algunos de los cuales le impactaron en el corazón. En su confesión, difundida por la televisión estatal, Nayafí precisó que le había propuesto previamente el divorcio y que ella no había aceptado, y que ese día volvieron a discutir sobre sus diferencias.

“Me enfadé y saqué el revolver para asustarla mientras ella iba hacia la bañera (...) Cometí un error y ella perdió la vida”, explicó el ex alcalde.

Nayafi era un político y catedrático de universidad reputado que fue elegido alcalde de Teherán en agosto de 2017. También fue ministro de Ciencia y Educación en las décadas de 1980 y 1990 y jefe del Centro de Planificación y Presupuesto iraní.

En 2018, Najafi renunció como alcalde de Teherán después de que los ultraconservadores le criticaran por un vídeo en el que había asistido a un baile representado por niñas en un colegio.

Cuando Najafi era vicepresidente de Irán visitó España y LA RAZÓN lo entrevistó. «Sin el Gobierno de Asad no se logrará una salida al conflicto», explicó Ali Najafi durante la entrevista a principios de 2014.