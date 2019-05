Continúa el genocidio religioso de los yihadistas contra los cristianos

Nueva matanza de cristianos en Burkina Faso, en concreto cuatro católicos, que participaban en una procesión y portaban una imagen de la Virgen María.

Se trata del tercer ataque yihadista en poco más de dos semanas y, según expertos antiterroristas, pone de manifiesto la resolución de los yihadistas, se cree que los de Daesh, de acabar con la práctica de la religión cristiana con el fin de imponer el Islam, en su interpretación más rigorista, la Sharia.

Se echa de menos alguna iniciativa internacional, en la que las confesiones cristianas no pueden estar ausentes, ante lo que constituye, no sólo una amenaza confirmada, sino de una estrategia de “genocidio religioso” contra aquellos que no son musulmanes.

El ataque fue perpetrado por individuos armados cerca de localidad de Singa, en la provincia de Bam. Los católicos fueron interceptados por los terroristas, que dejaron marchar a los menores que participan en la procesión, ejecutaron a cuatro adultos y destrozaron la estatua de la Virgen María, en una muestra clara de odio contra el catolicismo.

Hace 48 horas, otros seis católicos, entre ellos un sacerdote, fueron asesinados en la localidad de Dablo, también en el norte del país.

En la zona opera la franquicia de Al Qaeda, el Grupo de Apoyo al Islam y los musulmanes (GSIM), y la de Daesh, el Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS), al que en el último vídeo, el “califa” Abu Bark Bagdhadi animó a continuar con las actividades terroristas. el cabecilla de Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, pidió tras los ataques a dos mezquitas en Nueva Zelanda que no se atacaran templos cristianos.

Recientemente, Daesh publicó en las redes sociales un cartel, que se reproduce en esta misma web, con amenazas a los cristianos norteamericanos.