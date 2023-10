¿Cuánto cuesta "ponerse malo" en Irlanda?

Los precios de los medicamentosvarían significativamente en diversos países alrededor alrededor del mundo. Países como Estados Unidos, Alemania o Emiratos Árabes Unidos ostentan los medicamentos más caros a nivel global, con precios que pueden superar el 300% del promedio mundial, en el caso del país norteamericano.

Afortunadamente, España se encuentra entre los países con el promedio de precios más bajo de medicamentos en Europa, junto con Grecia y el Reino Unido. Esto representa una ventaja para los residentes nacionales, pero podría generar un impacto sustancial para los españoles que viajan al extranjero y necesitan adquirir medicamentos.

Con esta situación se encontró Marcos, un joven español que reside en Irlanda y que compartió a través de su cuenta de TikTok (@marcosperellim) el precio de los medicamentos en la isla británica. "Llevo dos días sintiéndome mal, tengo sinusitis y fiebre y mi jefa me pidió que fuera al médico para obtener un justificante", explica.

"Acudí al médico y cuando le describí mi situación, me dijo 'Muy bien, perfecto, este es tu diagnóstico', todo en 10 minutos y me cobró 60 euros. Pero no solo eso, sino que me dijo que tenía que comprarme amoxicilina y un spray para la nariz", relata. El joven enseña los precios de los medicamentos de la farmacia, que ascienden a un total de 36,08 euros. Por lo que "ponerse enfermo" le costó un total de 96 euros.