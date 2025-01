Deborah Apeloig: "Mi tío abuelo es el único superviviente del Holocausto que murió asesinado el 7 de octubre"

Pero, rebobinemos ¿cómo llegaron tus abuelos a Venezuela?

Mi abuelito Andrés salió de un shtetel (aldea en yidish) polaco llamado Radzyn a los 14 años. Cuando los nazis invadieron Polonia y ya se veía lo que venía, ya les obligaban a ir con la estrella amarilla en las ropas, habían colgado un cartel en el negocio del papá que decía ‘no comprar, establecimiento judío’, y cuando un día unos oficiales de las SS pegaron a mi abuelo cuando iba por la calle al salir de la escuela y lo dejaron malherido, ese mismo día, era en el mes de noviembre del año 1939, sus papás decidieron sacarlo del país como fuera.

¿Cómo lo sacaron y a sus solo 14 años?

Al día siguiente unos vecinos se iban a Siberia y sus papás le dijeron que se iba con ellos en su carruaje. Le prepararon una mochilita, un cambio de ropa, un poco de dinero y ya. Y según él escribió muchos años después, esa mañana lluviosa de noviembre se fue y no volvió a ver a su familia. A su papá lo mataron en un pelotón de fusilamiento poco tiempo después y a su hermanita menor Menuha, de 12 años, y a su mamá, las llevaron al campo de exterminio de Treblinka donde probablemente murieron en las cámaras de gas.

Mi abuelo estuvo deambulando por territorio ruso durante 8 años, se alistó en el pelotón polaco del Ejército rojo. Y, como soldado, le tocó entrar en la liberación de Auschwitz. Allí vio horrores, las mujeres rapadas, hombres esqueléticos, y fue entonces que volvió a su pueblo para descubrir que su familia, de quienes había dejado de recibir cartas hacía tiempo, había muerto.

¿Y tu abuela?

Mi abuelita Musha nació en Bielorrusia, pero en aquel momento era Polonia, en un lugar llamado Stolpce. Ella salió con toda su familia, sus padres y su hermana Clara, y todos los años de la guerra se mantuvieron unidos. Huyeron a los bosques cercanos y vivieron con partisanos judíos hasta que pudieron salir hacia Venezuela. Allí, años después, conoció a mi abuelo.

¿Te contaron tus abuelos sus historias?

Mis abuelitos no eran muy habladores, eran muy dulces, parecían unos abuelitos felices. No hablaban de eso. Pero, de pronto, un día en un restaurante en Caracas mi abuelo sí habló de su hermanita Menuha, de sus ojos azules, sus dos trenzas, y ese día sentí que el alma de ella entró en mí. Y decidí averiguar más, intentar ayudar a la reparación de tanto dolor, y el de esa niña de la que no se conserva ni una foto, ni es nombrada ni mencionada.

Yo quería saber sus historias, claro, pero no quería fastidiarlos cada domingo haciéndoles hablar de cosas que les dolían. Conozco sus vidas por sus escritos y lo que me fueron contando otras personas de la familia. Además, ambos forman parte del archivo documental de Steven Spielberg, y mi abuelito escribió un libro. Mi abuela era una persona de celebrar la vida, cantar en yidish, hablar de su familia en Rusia. No contar tristezas.

Apeloig tiene un podcast llamado Tikun Talks (‘tikun’ es el concepto judío de reparación) en el que promueve conversaciones con el objetivo de inspirar y reparar el mundo.

¿Y cómo se conecta en tu vida el Holocausto y el 7 de octubre?

A través de mi tío abuelo Moshé Ridler, quien sobrevivió el campo de concentración de Transistria, (ahora en Moldavia, antes en Rumanía) de donde, gracias a su actitud y perspicacia, se escapó a los 11 años, después de haber estado allí tres.

Se mudó a Israel en 1951, donde se hizo policía y sirvió como detective. Se casó, tuvo tres hijos y en algún momento compraron una casita en el kibutz Holit, una comunidad chiquita, cercana a la frontera con Gaza. Una de sus hijas, Pnina, vivía en una casita y Moshé en la de enfrente, con su cuidador, Petru Boscov (un ciudadano moldavo). Ambos fueron asesinados por Hamás ese día, cuando lanzaron una granada dentro de su casa.

Pnina estaba ese día en Tiberias y se salvó.

¿Qué haces en el Día del Holocausto?

Este día me conmueve especialmente por motivos personales y también es un día de intenso trabajo, de dar voz y tratar de ser educadora. Un amigo de mi padre dijo hace años si llevamos 3,000 años haciendo un seder de Pesaj (cena ceremonial de la pascua judía) todos los años, ¿porque no se hace un seder del Día del Holocausto? Así que eso hago, todos los años nos reunimos para recordar lo que pasó en una cena con alimentos simbólicos, se prenden seis velas, por los seis millones de muertos, se apagan, se mira el humo, que recuerda al humo de los crematorios, y al final de la cena se preden bengalas, que celebran que tenemos el Estado de Israel.

¿Crees que el 7 de octubre amerita otro "Séder"?

Creo que sí, o tal vez en el "Séder" de Yom Hashoá (Día del Holocausto, en hebreo) se podría agregar unos pasajes que recuerden esta tragedia.