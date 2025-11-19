Terrorismo
Decapitados otros cuatro cristianos en el Congo
Los yihadistas aprovechan para robarles todas sus pertenencias antes de quemar sus casas
"Con la ayuda de Alá, los soldados del Califato atacaron a los cristianos infieles en la aldea de Kanzoka, en la región de Lubero, Congo, decapitando a cuatro cristianos e incendiando cinco de sus casas, y toda alabanza pertenece a Alá".
Al menos que quede constancia informativa de este nuevo crimen, dentro de la campaña de genocidio que lleva a cabo el Estado Islámico en África. Por dichas, sobrarían las palabras y la noticia misma, pero en ese caso los cristianos perderían la que, al menos en apariencia, es su única defensa: la denuncia mediática de los ataques que sufren.
✕
Accede a tu cuenta para comentar