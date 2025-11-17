Despega un avión de combate japonés tras detectar un dron chino cerca de Taiwán

Japón anunció este lunes que movilizó su aviación tras detectar un supuesto dron chino cerca de su isla más cercana a Taiwán, en medio de un aumento de las tensiones por las declaraciones de la primera ministra nipona sobre este territorio.

"El sábado 15 de noviembre se confirmó que una aeronave no tripulada, supuestamente de origen chino, sobrevoló la zona entre la isla de Yonaguni y Taiwán. En respuesta, se movilizó la aviación de combate (...) de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón", escribió el Ministerio de Defensa en X.

Por su parte, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, declaró este miércoles a la prensa que China estaba lanzando un "ataque en múltiples frentes" contra Japón en el conflicto cada vez más intenso entre ambos países por Taiwán.

"Instamos a la comunidad internacional a que continúe vigilando de cerca y a que exhorte a China a que ejerza la moderación y se comporte de una manera propia de una gran potencia, en lugar de convertirse en un elemento perturbador para la paz y la estabilidad regionales", dijo.

Mientras tanto, los medios estatales chinos volvieron a atacar a la primera ministra Sanae Takaichi el día 17. El Diario del Pueblo afirmó en un editorial que "las peligrosas declaraciones de Takaichi han irritado a todas las partes involucradas y no solo demuestran imprudencia estratégica, sino también una provocación deliberada".