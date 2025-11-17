Ucrania comprará a Francia una flota de cien aviones de combate Rafale

Francia y Ucrania han acordado este lunes en París un compromiso político que marca un punto de inflexión en la cooperación militar entre ambos países. Volodimir Zelenski y Emmanuel Macron rubricaron una declaración de intenciones que prevé, a largo plazo, la compra de alrededor de cien aviones de combate Rafale por parte de Kiev, además de sistemas de defensa aérea y nuevos equipos estratégicos de fabricación francesa.

El Elíseo describe el documento como un marco de trabajo concebido para los próximos diez años. Aunque no constituye un contrato inmediato, sí establece las bases para futuras adquisiciones que, de concretarse, transformarían por completo la capacidad aérea ucraniana. La flota proyectada situaría a Ucrania como el segundo país del mundo con más Rafale operativos, solo por detrás de Francia, cuyas fuerzas armadas disponen actualmente de 225 aparatos.

El acuerdo incluye la posible compra del sistema de defensa aérea de nueva generación SAMP-T, actualmente en desarrollo, además de radares avanzados, drones y nuevas remesas de bombas guiadas de tipo AASM/HAMMER. París considera este paquete como parte de un esfuerzo conjunto para dotar a Kiev de recursos de largo alcance que refuercen su resistencia frente a la ofensiva rusa.

Caza Rafale A. Cruz La Razón

El cambio de postura francés contrasta con la prudencia que mantuvo al inicio de la guerra. Durante los primeros meses del conflicto, el presidente Macron insistía en que la entrega de cazas occidentales podría desencadenar una escalada, y estableció condiciones muy estrictas para cualquier transferencia de aviones. Ese enfoque comenzó a modificarse en 2024, impulsado por la presión de aliados europeos y por el deterioro de la capacidad aérea ucraniana tras más de tres años de guerra.

En paralelo a esta declaración de intenciones, Francia ya ha enviado a Ucrania varios Mirage 2000-5, que comenzaron a llegar este año. Estos aparatos fueron adaptados en la base aérea de Cazaux para cumplir misiones aire-aire y aire-tierra, e incorporan sistemas electrónicos reforzados contra interferencias rusas. Los pilotos y mecánicos ucranianos completaron su formación en territorio francés antes de recibir los aviones.

Pese al entusiasmo generado por el anuncio sobre los Rafale, expertos franceses recuerdan que su llegada no será inmediata. La formación de pilotos y equipos técnicos requiere varios años, y la propia industria francesa afronta un ritmo de producción muy ajustado. Dassault Aviation acaba de finalizar el Rafale número 300 y ha ampliado su capacidad para fabricar hasta tres unidades al mes en 2026, con un aumento previsto a cuatro en 2028-2029 para atender la creciente demanda internacional.

Ucrania, por su parte, mantiene negociaciones paralelas con Suecia y Estados Unidos con el objetivo estratégico de alcanzar una flota futura de 250 aviones de combate. La declaración firmada en París representa un paso decisivo en ese camino, aunque su materialización dependerá de futuros contratos y de la evolución del conflicto.

