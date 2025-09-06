Detenido un menor en Francia por planear atentados yihadistas: entre sus objetivos, el Palacio del Elíseo

Un joven de 17 años fue detenido en la ciudad francesa de Le Mans por los servicios secretos, acusado de preparar acciones yihadistas. Durante el registro de su domicilio, las autoridades encontraron documentos que detallaban objetivos específicos, incluyendo instituciones gubernamentales, embajadas y medios de comunicación. También se halló una declaración de fidelidad al Estado Islámico.

Entre los lugares señalados como posibles blancos figuraban el Palacio del Elíseo, los ministerios de Defensa e Interior, embajadas de Israel, Estados Unidos y Reino Unido, la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo y varios centros educativos. La planificación, según fuentes judiciales, era meticulosa y preocupante.

El abogado del menor, Dylan Slama, reconoció la responsabilidad de su cliente, pero subrayó su condición de menor de edad y la ausencia de antecedentes penales. Afirmó que el joven podría estar atravesando un proceso de implicación personal complejo, sin una red de apoyo adecuada.

Las autoridades continúan investigando para determinar el grado de avance de los planes y si existían colaboradores. El caso se enmarca en una tendencia alarmante: solo en lo que va de año, 14 menores han sido imputados por cargos relacionados con terrorismo en Francia.