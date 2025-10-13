Detenido un yihadista argelino que preparaba atentados contra una estación de París

Un joven argelino de unos veinte años, residente en Hauts-de-Seine (región parisina), ha sido detenido y acusado de conspiración para cometer actos terroristas. Ha sido enviado a prisión. Según el contenido de sus aparatos digitales, estaba dispuesto al Estaado Islámico (Daesh, Isis) y viajar al Sahel. Intercambiaba mensajes con cabecillas de la banda, uno con base en Irak y otro en Siria. Hablaba de la posibilidad de atacar una estación de tren concurrida, mientras que en otros declaró no sentirse "preparado" para llevar a cabo el ataque en Francia.

Las investigaciones también revelaron que había recibido la fotografía de un arma de fuego con una etiqueta de precio de un contacto sirio. Sin embargo, durante un registro en su domicilio, los agentes solo encontraron dos cuchillos. También descubrieron varios archivos descargados que contenían tutoriales sobre cómo matar, fabricar detonadores y preparar veneno. Fotografías de monumentos parisinos, incluida la Torre Eiffel, el Sacré-Coeur y el Arco del Triunfo, donde el joven aparecía enmasc arado, también atrajeron la atención de los investigadores.

Disaponía de vídeos de "Jihadi John" , miembro de la célula yihadista "Beatles", responsable de la captura de rehenes occidentales y muerto en 2015 por un ataque con drones estadounidenses.