Hamás solo devolverá hoy cuatro cadáveres de los 28 israelíes muertos en cautividad

La devolución parcial de los cuerpos de rehenes muertos mantenidos por Hamás ha provocado las críticas de algunos sectores en Israel. Según informa "Jerusalem Post", solo cuatro de los 28 rehenes fallecidos en cautividad durante los dos años retenidos por Hamás serán entregados a Israel, lo que ha desencadenado críticas furiosas del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

Este colectivo denunció que la medida supone "una flagrante violación" del acuerdo entre Hamás e Israel, y exigió que el gobierno israelí y los mediadores actúen urgentemente para corregir la etiqueta de “injusticia terrible”. En un comunicado, indicaron que no renunciarán a ningún rehén, vivo o muerto, y demandan que los mediadores impongan sanciones a Hamás por su aparente incumplimiento.

Las familias afectadas expresan que el acto de retener los cuerpos constituye un dolor añadido, una afrenta a la dignidad de sus seres queridos y al pacto negociado. Muchos demandan transparencia inmediata sobre el paradero de los demás cuerpos y presionan para que los mediadores garanticen el cumplimiento total del acuerdo.