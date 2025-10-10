Acceso

Macron vuelve a apostar por Lecornu como primer ministro de Francia

Tras una jornada de negociaciones, el anterior ministro de Defensa francés vuelve a ser encomendado a formar gobierno

French outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu makes a statement at the Hotel Matignon, the Prime Minister's residence, Wednesday, Oct. 8, 2025. (Stephanie Lecocq, Pool via AP)
France PoliticsASSOCIATED PRESSAgencia AP
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha vuelto a nombrar este viernes a Sébastien Lecornu como primer ministro y la ha encomendado nuevamente la tarea de formar gobierno tras una jornada marcada por las negociaciones con todas las formaciones políticas.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

