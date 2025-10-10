Francia
Macron vuelve a apostar por Lecornu como primer ministro de Francia
Tras una jornada de negociaciones, el anterior ministro de Defensa francés vuelve a ser encomendado a formar gobierno
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha vuelto a nombrar este viernes a Sébastien Lecornu como primer ministro y la ha encomendado nuevamente la tarea de formar gobierno tras una jornada marcada por las negociaciones con todas las formaciones políticas.
NOTICIA EN AMPLIACIÓN
