Los negociadores no han revelado más detalles del acercamiento, y hay diversas versiones del pacto según las fuentes. Un asesor del Congreso aseguró a la agencia Reuters que el pacto solo contempla 1.370 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza, prácticamente la misma cantidad que la Cámara ya pactó desbloquear en 2018. Según NBC News, los nuevos fondos servirían para instalar listones metálicos y mejorar infraestructuras ya existentes, pero no para erigir el muro reclamado por Trump. También dotaría al Departamento de Seguridad Interior de 1.700 millones de dólares para adquirir más tecnología y contratar a más agentes . Otras fuentes hablan sin embargo de que ese primer paquete de 1.370 millones sí iría destinado a construir otros 88,5 kilómetros de muro. Lejos de los 5.600 millones de dólares que reclamaba Trump para 322 kilómetros.

Trump canta victoria

Poco después de conocerse la noticia, Trump daba un mitin ante cientos de seguidores en El Paso. Allí comentó que supo del acuerdo antes de salir a la tarima, pero que no quiso escuchar los detalles porque prefería no hacerles esperar: “Os elegí a vosotros”, afirmó el presidente. “Cuando salía a este escenario, me dijeron, ‘se están logrando avances en el comité’. Pero solo para que lo sepáis, vamos a construir el muro de todas formas”, agregó. El presidente dijo que su Gobierno ha construido ya “una gran parte” del muro y que ahora quiere “terminarlo” y “rápido”. Trump eligió El Paso para su primer mitin de 2019 después de la polémica que desató la alusión a esta ciudad fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez hecha durante su discurso sobre el Estado de la Unión la semana pasada.

El presidente afirmó entonces que, antes de la construcción del muro entre las dos ciudades entre 2008 y 2009, El Paso se consideraba “una de las más peligrosas del país” por sus tasas de violencia “extremadamente altas”, una afirmación que se demostró falsa. La ciudad registró una media de 23 asesinatos anuales entre 1960 y 2018, y lo cierto es que durante la década previa a la construcción del muro (1998-2007) esa media fue de 16,4 asesinatos, según datos de la Policía local, cifras que convierten a El Paso en una de las urbes de más de 500.000 habitantes más seguras de EE.UU. El mismo alcalde de la ciudad, el republicano Dee Margo, dijo que Trump se equivocó cuando dijo que el crimen disminuyó tras la construcción del muro y afirmó a Efe que la del presidente fue una “referencia incorrecta”, informa Efe.