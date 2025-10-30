Los cinco temas que Trump y Xi Jinping pactaron en su reunión

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping mantuvieron una reunión de 90 minutos en la base aérea de Gimhae, cerca de Busan, Corea del Sur. El encuentro fue calificado por Trump desde el Air Force One como “extraordinario” y “muy productivo”, con avances en varios frentes estratégicos. Es la primera reunión cara a cara entre ambos líderes desde 2019, en un contexto marcado por tensiones comerciales, disputas tecnológicas y la guerra en Ucrania.

Trump anunció que Estados Unidos reducirá en 10 puntos porcentuales los aranceles aplicados a productos chinos relacionados con el fentanilo, mientras que China suspenderá por un año sus restricciones a la exportación de tierras raras. Estas medidas buscan aliviar la presión sobre sectores industriales clave y evitar una escalada en la guerra comercial. El presidente estadounidense también confirmó que China reanudará de inmediato la compra de productos agrícolas estadounidenses, especialmente la soja.

Durante la reunión, Trump y Xi abordaron la situación en Ucrania. El presidente estadounidense pidió a China que “actúe con responsabilidad” en su relación con Rusia y que no facilite el acceso a tecnologías sensibles que puedan ser utilizadas en el conflicto. Aunque no se anunciaron compromisos concretos, Trump afirmó que “China ha escuchado nuestras preocupaciones” y que se abre una vía de diálogo sobre seguridad internacional.

Las tierras raras, esenciales para la fabricación de baterías, semiconductores y sistemas de defensa, han sido objeto de restricciones por parte de China en los últimos meses. Trump celebró la suspensión temporal de estas medidas como “una señal de buena voluntad” y destacó que “la industria estadounidense necesita acceso estable a estos materiales para mantener su competitividad”. El acuerdo incluye una revisión conjunta de las cadenas de suministro estratégicas.

Como parte del entendimiento, China se comprometió a reanudar la compra de productos agrícolas estadounidenses, especialmente la soja, suspendida desde mediados de año. Trump afirmó que “los agricultores americanos han sido los más afectados por esta guerra comercial” y que el acuerdo permitirá “recuperar mercados perdidos”. El gesto fue interpretado como una concesión clave de Pekín para facilitar el deshielo comercial.

Trump explicó que el acuerdo formaliza el trabajo previo realizado por delegaciones técnicas en reuniones celebradas en Malasia. Aunque no se firmó un tratado vinculante, ambas partes acordaron mantener canales abiertos para negociar sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y comercio digital. “Hemos acordado casi todo”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, y añadió que planea visitar China “muy pronto”.