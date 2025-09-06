Dos detenidos por encerrar a su hija de seis años durante toda su vida en una habitación

Una historia de negligencia y aislamiento extremo ha sacudido a Brasil. La Policía de Sorocaba, en el estado de São Paulo, liberó a una niña de seis años que había permanecido encerrada en una habitación desde su nacimiento. El operativo se activó tras una denuncia anónima que alertó sobre la situación de la menor, quien fue inmediatamente extraída del domicilio familiar y puesta bajo protección estatal.

Tras una evaluación médica en un hospital local, la niña fue trasladada a un hogar infantil mientras se desarrollan las investigaciones. Sus padres fueron detenidos y enfrentan cargos por retención ilegal y abandono de persona.

Los informes oficiales revelan un panorama devastador. Según la consejera de protección infantil Ligia Guerra, la menor se encontraba en estado de apatía total, desorientada y con signos físicos de años sin cuidados básicos. Nunca había sido escolarizada, no contaba con vacunas y su capacidad comunicativa se limitaba a sonidos rudimentarios.

Durante los interrogatorios, la madre mostró una desconexión emocional alarmante, sin remordimiento ni conciencia de la gravedad de sus actos. Las autoridades han abierto un expediente completo para determinar responsabilidades penales y administrativas, con especial atención al seguimiento médico y psicológico de la menor.

La niña permanece bajo custodia de los servicios sociales, que priorizan su recuperación integral. La investigación sigue abierta, y se espera que las autoridades esclarezcan todas las circunstancias del prolongado confinamiento, incluyendo posibles negligencias institucionales.

Este caso guarda similitudes con otro ocurrido en Oviedo, España, donde tres menores fueron hallados en condiciones de aislamiento extremo.