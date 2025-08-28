Dos senadores mexicanos se pelean en el Senado tras una sesión sobre el narcotráfico

El Senado mexicano fue escenario de un inesperado y violento altercado entre los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno, al término de una sesión parlamentaria centrada en la intervención estadounidense en la lucha contra los cárteles de droga. El enfrentamiento físico, ocurrido en los últimos minutos de la jornada legislativa, generó un escándalo que rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó reacciones en todo el espectro político.

Fernández Noroña anunció que presentará una denuncia formal contra Moreno y otros senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusándolos de agresión y de haber orquestado una confrontación premeditada. Según sus declaraciones, el incidente no fue un simple desacuerdo personal, sino una muestra de la tensión política que atraviesa el país.

Por su parte, Alejandro Moreno respondió calificando la actitud de Noroña como una maniobra para desviar la atención de los problemas del gobierno, y acusó a Morena de utilizar el conflicto como herramienta de presión política.

El enfrentamiento se produce en un clima político marcado por la polarización y el debate sobre el narcotráfico, un tema que ha generado divisiones profundas entre partidos. Las imágenes del altercado, que muestran empujones e intercambio de palabras agresivas, han reabierto el debate sobre el comportamiento parlamentario y la necesidad de preservar la institucionalidad en el Congreso.