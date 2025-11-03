EEUU planea ataques con drones contra el narcotráfico en México para desmantelar laboratorios de droga

El gobierno de Donald Trump está valorando una operación militar en México contras los cárteles de la droga para neutralizar el envío de estupefacientes a Estados Unidos. Según publica la NBC tras hablar con varios funcionarios no identificados, ya hay un plan detallado que consiste en el envío de tropas y oficiales de inteligencia al país vecino.

Según esta información exclusiva, los entrenamientos de soldados estadounidenses ya habrían comenzado, incluyendo operaciones terrestres en México. Las tropas estadounidenses, muchas de ellas pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, operarían bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia estadounidense, en virtud del Título 50, según indicaron dos funcionarios. Añadieron que también participarían agentes de la Agencia Central de Inteligencia.

Una misión estadounidense con fuerzas americanas para atacar objetivos de cárteles de la droga en México abriría un nuevo frente en la campaña militar del presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga en el hemisferio occidental. Hasta ahora, el gobierno se ha centrado en Venezuela y en realizar ataques contra presuntas embarcaciones que transportan droga .

La misión que se está planeando actualmente supondría una ruptura con las administraciones estadounidenses anteriores, que han desplegado discretamente equipos de la CIA, militares y policiales en México para apoyar a las unidades locales de policía y ejército que luchan contra los cárteles, pero no para emprender acciones directas contra ellos. “El gobierno de Trump está comprometido a utilizar un enfoque integral de gobierno para abordar las amenazas que representan los cárteles para los ciudadanos estadounidenses”, dijo un alto funcionario del gobierno en respuesta a esta noticia.

Según la nueva misión que se está planificando, las tropas estadounidenses en México utilizarían principalmente ataques con drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y líderes de cárteles, según informaron dos funcionarios estadounidenses en activo y dos exfuncionarios. Algunos de los drones que utilizarían las fuerzas especiales requieren la presencia de operadores en tierra para su uso eficaz y seguro, añadieron los funcionarios.

El Departamento de Estado designó a principios de año a seis cárteles mexicanos de la droga, así como a la MS-13 y al Tren de Aragua venezolano, como organizaciones terroristas extranjeras, lo que otorga a las agencias de inteligencia y unidades militares estadounidenses amplios poderes legales para realizar espionaje y operaciones encubiertas contra estas redes criminales.

Trump reconoció públicamente a principios de este mes que autorizó una acción encubierta de la CIA en Venezuela y afirmó que su administración podría atacar objetivos de cárteles de la droga en territorio venezolano.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en el pasado ante una posible intervención militar estadounidenses en suelo mexicano: "Rechazamos cualquier forma de injerencia. Eso ha quedado muy claro: México coordina y colabora, pero no se subordina". EEUU, dice la NBC, preferiría coordinarse con el gobierno mexicano en cualquier nueva misión contra los cárteles de la droga, pero los funcionarios no han descartado operar sin esa coordinación.