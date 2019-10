EEUU reubica en Irak a las tropas que retiró de Siria

El secretario de Defensa de EE UU, Mike Esper, anunció a última hora del sábado que aproximadamente 1.000 soldados estadounidenses que estaban destinados en el norte de Siria partirán hacia Irak. Allí se sumarán a los 5.000 soldados que ya están desplegados en la zona para asistir y entrenar a las milicias kurdas e iraquíes en su lucha contra el Estado Islámico.

La decisión del secretario de Defensa norteamericano contrastan con el mensaje que Trump ha lanzado tras la salida de territorio sirio. El presidente no ha dudado en criticar las “guerras sin fin en Oriente Medio”. “Los soldados de Estados Unidos no están en zonas de combate o de alto el fuego. Hemos conseguido mantener seguro el petróleo. ¡Estamos trayendo a los soldados a casa!” escribía Trump desde su cuenta de Twitter. La declaración de Trump sobre el petróleo ha sido especialmente polémica pues pone sobre la mesa el interés económico y no se de la intervención en Irak.

Por su parte el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, se ha mostrado optimista por la evolución del alto el fuego. “He recibido informes sobre la situación y hay relativamente pocos combates. Esperamos que las fuerzas (kurdosirias) FDS salgan de esos pueblos en virtud al acuerdo” dijo hoy Pompeo en declaraciones a ABC News.

Por otra parte la Presidenta de la Cámara de Representantes de EE UU, Nancy Pelosi, ha viajado a Jordania con una delegación de congresistas estadounidenses para reunirse con el Rey Abdalá II. Pelosi ha asegurado que las conversaciones se han centrado en “el impacto en la estabilidad regional de la ofensiva turca en Siria” y “la peligrosa puerta que se ha abierto al Estado Islámico, Irán y Rusia”.

Las milicias kurdosirias (FSD) han confirmado hoy que se han retirado por completo de la ciudad siria fronteriza de Ras al Ain tal y como estaba estipulado en la tregua. Erdogan por su parte ha insistido en que si para el martes no se ha completado la retirada kurda de la “zona segura”, retomarán las acciones militares en el norte de Siria.