El Ejército argelino mata a dos saharauis que buscaban oro

El ejército argelino mató el martes a dos saharauis de los campamentos de Tinduf e hirió gravemente a un tercero. Una patrulla los sorprendió mientras buscaban oro en territorio argelino y no dudó en abrir fuego. La dirección del Polisario y sus medios de comunicación guardan absoluto silencio sobre el incidente, destacan medios marroquíes.

Esta operación contra mineros de oro saharauis no es un hecho aislado. El ejército argelino tiene un historial de uso de la fuerza contra buscadores de oro saharauis. En abril del año pasado, soldados del país vecino del este mataron al menos a dos mineros e hirieron a varios más en la región de Tinduf.

En abril de 2024, soldados argelinos ya habían asesinado a tres mineros de oro saharauis. En octubre de 2020, otros dos habitantes de los campamentos de Tinduf fueron quemados vivos por soldados argelinos mientras excavaban un pozo de aproximadamente siete metros de profundidad en busca del preciado metal.

La minería de oro sigue siendo una de las pocas oportunidades de supervivencia para los saharauis empobrecidos de los campamentos de Tinduf que se niegan a unirse a las milicias armadas del Polisario. Junto con el narcotráfico o la adhesión a grupos terroristas en el Sahel, representa una de las pocas salidas a su miseria.

