Penas de hasta 15 años de cárcel para los alborotadores en las protestas de la Generación Z en Marruecos

El Tribunal de Apelación de Guelmim dictó sentencias de prisión contra 16 acusados ​​en relación con las protestas que tuvieron lugar en la ciudad a finales de septiembre y principios de octubre, en el marco de las manifestaciones del movimiento "Generación Z".

Las penas oscilaron entre uno y quince años de prisión efectiva, mientras que un acusado recibió una pena condicional de un año. Entre los condenados figuran cuatro menores de edad, y el resto, adultos, de un total de 21 personas llevadas ante el tribunal.

Las acusaciones se derivaron de delitos relacionados con obstrucción del tráfico, vandalismo contra la propiedad pública, lanzamiento de piedras contra las fuerzas de seguridad y participación en una reunión no autorizada.

Estas resoluciones siguen generando controversia y los activistas de derechos humanos exigen una mayor supervisión de las prácticas judiciales y el respeto de los derechos de los manifestantes, al tiempo que enfatizan la necesidad de distinguir entre la protesta pacífica y los actos de violencia o vandalismo.